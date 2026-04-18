《柔美的细胞小将3》金高银变人气作家，细胞村却集体冬眠！金载原「驯鹿」登场开启相爱相杀罗曼史

《柔美的细胞小将》上周以第三季正式回归，虽然柔美（金高银 饰）晋升成人气作家，生活却感到枯燥乏味，细胞村也变得冷清，直到理性至极的新编辑PD申驯鹿（金载原 饰）出现，让柔美的细胞小将们一一被气醒？！XD

故事以平凡的金柔美日常与恋爱为主轴，透过脑中被拟人化的「细胞小将」视角展开，带来不同於一般爱情喜剧的独特趣味，也因此长期获得观众支持，第三季全新人物申驯鹿的登场，再次撼动柔美的细胞世界，也让人好奇这段空白期间究竟发生了什么。

（谈及剧情）

成为人气作家后的柔美，反而觉得生活枯燥乏味了

如今的柔美，早已不是普通上班族，而是每部作品都大受欢迎的明星作家，甚至有能力送父亲昂贵轿车，经济状况大幅提升。随著外界对新作的期待升高，她也开始著手准备下一部作品。柔美甚至挑战高空跳伞，却意外导致负责的编辑PD受伤，闹出一场小风波。

此外，细胞村也出现巨大变化——由於柔美长时间远离恋爱，许多情感细胞逐渐消失。原来，不少细胞因为日常过於乏味而进入「冬眠状态」，被安置在隐密的冷冻冬眠仓中。（差点以为在看科幻片～）

就在此时，出版社安排新任编辑PD专门负责柔美，他就是申驯鹿。戴著眼镜、穿著整齐西装，个性冷淡又寡言，只专注於工作，看似再普通不过的上班族。



然而，从一场草莓口味的鲷鱼烧小冲突开始，这位与柔美「频率不合」的男人登场后，沉睡的细胞们开始一个个苏醒。两人从互看不顺眼开始，逐渐展开一段「相爱相杀」的罗曼史。

3D动画细胞小将们，绝对是本作最有魅力的存在

本剧能受到剧迷们的喜爱，甚至成功拍到第三集，其中一大原因正是柔美这个角色的高共鸣，以及个性鲜明的细胞小将们。

柔美一边渴望爱情、一边面对现实烦恼，让观众无论是漫画或电视剧都能产生强烈代入感。而以CG动画呈现的细胞们，更成为剧中不可或缺的亮点。

不同於网漫中人物与细胞画风一致，电视剧透过真人演出与动画角色的鲜明对比，创造出独特的视觉趣味，也让整体娱乐性更上一层楼，成功成为漫改作品中的最代表性的成功案例。



尤其当驯鹿不断触动柔美情绪时，那些从冬眠苏醒的细胞们各自爆发个性，不仅带来笑点，也让观众产生共鸣，几乎可说是另一群「隐形配角」。

柔美与驯鹿这对「欢喜冤家」的关系会如何发展？

继第一季安普贤（饰演具雄）、第二季朴珍荣（饰演刘巴比）之后，第三季由金载原接棒成为金高银的新对象。他以高度还原原作角色的表现吸引关注，成功诠释出在柔美眼中略显「让人倒胃口」却又真实立体的申驯鹿。



此外，全锡浩、李侑菲、成志娄、美岚...等熟面孔也再度回归，延续系列一贯的氛围。随著沉睡的细胞们逐渐苏醒，第三季有望再次唤醒观众内心的恋爱感受。而按照原作发展，申驯鹿的登场，也意味著这个故事逐渐迈向尾声。

这部充满创意与幽默的浪漫喜剧，是否真的会在第三季画下完美句点，令人非常期待。目前海外由 HBO Max 同步上架。

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