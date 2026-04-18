IU×边佑锡甜到爆！韩剧《21世纪大君夫人》墙头初吻名场面，收视瞬间飙破12.7%夺冠

（谈及剧情）MBC 浪漫韩剧《21世纪大君夫人》昨晚播出的第3集中，IU 与 边佑锡 的首次亲吻，带动了本剧登上周五晚的收视冠军。（海外由 Disney+ 独家上线）

根据收视调查公司尼尔森韩国数据，首都圈收视9.4%、全国9%、2049收视4.6%，在当天播出的所有节目中夺下整体第1名。不仅全国、首都圈与2049收视皆较前一日大幅上升，也延续上周气势，蝉联金土剧第1名、同时段第1名，达成「三冠王」的称号。



尤其是成熙周（IU 饰）与理安大君（边佑锡 饰）在围墙头接吻的结尾场面，瞬间最高收视更飙升至12.7%，气势惊人。



当天剧情中，在众人关注下逐渐拉近距离的成熙周与理安大君，发展令人兴味盎然。理安大君接受成熙周的提议，决定进行契约婚姻，在绯闻爆发后，也如同公开承认关系般，当著众人面前大方牵起成熙周的手，一同入宫。大妃尹苡廊（孔升妍 饰）以两人因不正当绯闻损害王室名声为由，反对这桩婚事，但成熙周与理安大君并未因此退缩，决心按计画完成婚姻。



因此，两人为了掩人耳目，自然地扮演起亲密恋人，展现出惊人的化学反应。特别是两人同床打闹、上演棉被大战的场面，让门外的宫人产生意外又火热的误会，成为精彩看点。





在两人的「演技」加持下，有关他们的传闻迅速扩散。身为备受国民喜爱的王族恋情，成熙周整天遭受恶评与鸡蛋攻击，雪上加霜的是，父亲成亨国（赵乘演 饰）非但没有安慰，反而加以责备，让她更加心酸。

抚慰成熙周伤痛的，是理安大君温暖的一句话。因电话中听出她声音不对，理安大君甚至放下工作立刻赶来，给予她安慰，温柔抚平她的情绪。为了保护她免於外界关注，他更将成熙周带回自己的私邸。



此外，理安大君也毫不犹豫正面对抗大妃尹苡廊——对方试图将成熙周指为诞日宴火灾事件的犯人并将其驱逐。这一幕被宫人们目击后，更加助长了关於两人关系的流言，而尹苡廊企图打击成熙周及其企业的计画最终也宣告失败。

理安大君将陷入爱情的大君形象诠释得淋漓尽致，成熙周也配合他的节奏，细心照顾因公务繁忙而熬夜的他，营造出温馨氛围。深夜时分，成熙周悄悄外出，为失眠的理安大君送上助眠茶与营养品，展现满分的贤内助风范。



在成熙周露出满足微笑时，理安大君轻抚她的脸颊，并轻轻吻上她，诞生了后半段的名场面。宣告恋情正式展开的「大君夫妇」，也让观众对后续发展的期待持续升高。《21世纪大君夫人》第4集将於今晚9点50分播出，海外则由 Disney+ 独家上线。



▼《21世纪大君夫人》今晚第4集预告：



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