王室恋爱天花板诞生！IU♥边佑锡主演《21世纪大君夫人》全球爆红，登顶Disney+世界冠军

正在 Disney+ 全球上线的《21世纪大君夫人》，上周以公开5天为基准，创下「全世界观看次数最多的韩国影集」纪录，最新第4集MBC电视台收视率更是直线上升，飙破双位数、创下佳绩！

特别是自10日首播后，立即在各大统计话题度与收视排行的平台中横扫上位圈，不仅如此，全球媒体与观众也纷纷给予热烈好评，让人实际感受到其爆发性人气。



《21世纪大君夫人》以21世纪的君主立宪制韩国为背景，讲述拥有一切的财阀却因平民身分而感到烦躁的女人成熙周（IU 饰），与身为王族却什么也无法拥有、内心悲伤压抑的男人理安大君（边佑锡 饰），两人打破身分、开创命运的浪漫故事。



海外媒体与观众表示：「这是一部真正触动K-剧粉丝对王室罗曼史渴望的作品」、「因IU与边佑锡迷人的化学反应，让人迫不及待期待他们同框的每一幕」、「IU与边佑锡展现令人印象深刻的演技，两人的化学反应极具魅力」等，对演员演技与默契给予高度赞赏。



此外，「融合韩国传统与现代元素的服装令人印象深刻」、「完整展现韩国之美与壮丽的视觉效果」、「节奏紧凑又非常有趣，让人想一看再看！最困难的是每周都要等待两集更新」等，对作品的美术设计、视觉呈现与剧情节奏也给予高度评价。



如此一来，《21世纪大君夫人》不仅以值得信赖的演员群展现扎实的演技默契，也将韩国元素以时尚方式呈现，向全世界传递K-影集的魅力。17日与18日连续公开第3、4集也接连创下收视新高，在宣布契约婚姻后，描绘成熙周与理安大君之间更加深厚的关系，以及他们俩面临的各种危机，都再次带给观众们高度的沉浸感。

（延伸阅读：《21世纪大君夫人》EP.4：IU 命悬一线！边佑锡用最疯狂的方式救援，创下11%的新高收视率）

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