乐童音乐家AKMU离开YG！新经纪公司＋新照曝光：李灿赫艺术感十足、李秀贤瘦身后更亮眼！

「国民兄妹组合」乐童音乐家AKMU（李灿赫、李秀贤）离开YG娱乐后，宣告新开始并公开新简历照，引起粉丝关注。

AKMU 於3日凌晨在官方帐号发布贴文，并写道：「『灵感的源泉』是 AKMU 的新家。'Center of Inspiration' is a new shelter for AKMU。」同时公开了新照，兄妹俩站在深色背景前，以全黑造型展现沉稳而富有艺术感的氛围。李灿赫展现了他独特的艺术家气质，而李秀贤则以减重后更加俐落的身形吸引目光。



前一天（2 日），AKMU 也曾以短文「你们要去哪里，AKMU？」（Where are you going, AKMU？）并附上50秒短片，影片中同样出现「Center of Inspiration」的英文名称。而「灵感的源泉」原为李灿赫於2023与2025年举办的个展名称。

2012年通过SBS生存节目《K-POP STAR2》冠军的 AKMU ，2014年在YG娱乐正式出道。期间发行过〈200%〉、〈Last Goodbye〉、〈How can I love the heartbreak, you’re the one I love〉、〈Love Lee〉、〈Fry’s Dream〉、〈DINOSAUR〉、〈Give Love〉等无数热门歌曲，长久以来备受喜爱。



去年，AKMU 宣布与YG娱乐结束自出道以来长达12年的合作关系，选择独立发展。为迎接全新挑战，他们接下来会带来什么样风格的音乐，也让粉丝们十分期待！



