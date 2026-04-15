文彩元亲笔认了「6月结婚」 甜曝心声：有点紧张但更心动

韩剧《灿烂的遗产》、《善良的男人》女主角文彩元真的要结婚了！今年39岁的她，透过经纪公司Blitzway Entertainment宣布已经遇见生命中重要的另一半，将於6月与圈外人士举行婚礼。

据了解，文彩元的未婚夫是圈外人，婚宴不会对外公开，低调进行。 消息一出，粉丝又惊又喜，直呼「我们的彩元姊终於也要嫁人了！」

文彩元本人也在IG上传亲笔信，甜甜写道：「我将在6月结婚了。」她坦言，想到要组成一个家庭、好好经营，心情「有点紧张，但更多的是心动」。 她也向粉丝喊话，表示婚后还是会继续演戏，计划以更多样的作品和大家见面，请大家不用担心。

回顾文彩元的演艺路，她2007年以SBS情境剧《奔跑吧，鲭鱼》出道，后来在古装剧《风之画师》中饰演艺妓，虽然当时还是新人，但稳定的演技让人印象深刻。 真正让她爆红的，是2009年跟韩孝周搭档的《灿烂的遗产》，该剧收视飙破40%，她也因此知名度大开。



之后她陆续演出《公主的男人》、《善良男人》、《Good Doctor》、《恶之花》、《法钱》等热门韩剧，电影作品包括《最终兵器：弓》、《今天的恋爱》、《名堂》、《心机特务》等，实力与票房兼具。

如今女神找到归宿，粉丝也纷纷献上祝福：「终於等到这一天！」、「欧腻要幸福喔~」、「拜托婚后也要继续演戏！」

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