才认爱就翻车！池睿恩男友Vata遭爆「换乘恋爱」， 网友10个月前的神预言文全中

韩国演艺圈又诞生一对明星情侣！女艺人池睿恩与「街头男战士」出身的知名编舞家Vata，13日透过经纪公司双双认爱，证实两人「最近从同事变成恋人」，同为1994年出生的两人据悉是透过教会结缘，进而发展成情侣关系。

然而认爱消息才刚出，去年7月就有网友在论坛上写下的「神预言文」瞬间被翻出来，因为这篇文章竟然在两人正式公开前整整10个月，就开始「实况转播」两人的暧昧进度。 该名网友从去年7月开始陆续发文，写下「编舞家Vata在单恋池睿恩」、「两人信仰都很虔诚，在教会都黏在一起」，甚至精准预言两人将从朋友升级为恋人。 该网友还提到池睿恩与池锡辰组成的「忠州池氏」新歌编舞，就是由Vata操刀，这些细节事后全被证实，让其他网友惊呼：「这是穿越过来的吧！」



这篇「神预言文」中也出现了「换乘恋爱」的指控。 该网友在10月左右的文章中声称：「Vata刚跟交往6年的女友分手，马上就对池睿恩著迷了」、「很可怜他那位交往很久的前女友」。 由於该网友先前爆料的资讯几乎全中，让不少人开始怀疑：「所以『换乘』的部份也是真的？」

消息曝光后，网友反应两极。 有人表示：「细节太具体了，有点失望」、「感觉形象崩了」。 但也有人缓颊：「匿名论坛的文章本来就很主观，没证据的事还是不要乱骂。」



池睿恩近年因《SNL Korea》和《Running Man》中的搞笑表现已成为综艺新生代大势女星，5月还将参与Netflix新综艺《刘在锡Camping》的录制。 Vata则是人气舞团「We Dem Boyz」的队长，在Mnet《街头男战士》拿下亚军后声势暴涨，曾为ZICO、Jennie等艺人编舞，是公认的顶级编舞家。 两人恋情才刚认爱，就因「圣地文」引爆舆论，后续会如何发展，外界都在看。

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