SJ利特惊爆高速公路遭追撞！百万保时捷「塑胶袋没拆」变事故车，独自处理理赔、腰颈重创天天复健

南韩长寿天团 Super Junior（SJ）的「天使队长」利特，惊传在高速公路上遭遇惊险追撞车祸！利特今日在个人 IG贴出多图，透露自己遭遇交通意外，不仅刚入手两周的保时捷爱车瞬间变成了「事故车」，他自己更是伤及颈部与腰部，目前必须天天跑医院接受物理治疗。 消息一出，立刻让全网粉丝的心提到嗓子眼！

利特透露，这辆保时捷 Taycan GTS 是他在结束该品牌的宣传大使活动后自掏腰包买下，怎料才刚做完汽车包膜和拍摄刚好两周、里程数仅仅只有 800 公里，甚至「连车内座椅的防尘塑胶袋都还没拆完」，就在高速公路上惨遭后方车辆追撞。



回忆撞击当下，利特余悸犹存地表示：「一瞬间，感觉就像全身被铁锤重重痛击了一般。 当时完全没有防备，真的吓了很大一跳。」

由於车尾受损严重，光是维修费用就高达 1400 万韩元，新车一夜之间变事故车，令他心痛不已。 更惨的是车祸后遗症随之而来，目前他正遭受脖子与腰部剧痛，现在每天都要接受物理治疗。





更令粉丝担心的事，利特目前正面临「蜡烛多头烧」的极限处境，一边要为新专辑和巡回演唱会做准备、一边还有定期的节目录影，回到家还要照顾生病的爱犬「空儿」，现在更要在没有公司帮忙的情况下独自处理理赔事务。 利特坦言有些吃力，但承诺会把事情圆满处理好。



由於这辆车从买来到现在坏事连连，从订单出错到终於交车，过程已经历尽波折，结果车子拿到手后不仅爱犬生病，自己还遭遇了车祸。 利特痛定思痛表示：「我觉得，这辆车跟我『磁场不合』。 哪怕承受巨大损失，也打算在维修完成后立刻卖掉。」

粉丝之所以如此紧张，是因为利特在过去的演艺生涯中，曾数次与死神擦肩而过。 在 2007 年 4 月，他与队友圭贤、神童、银赫结束电台行程返回宿舍途中，在盘浦大桥附近遭遇了严重的车辆翻覆车祸，额头缝了30针、腰部缝了150针，圭贤更是一度命危。 2011 年，他与金希澈在新加坡也曾因私生饭追车，酿成了惊险的 7 连环追撞。



这次利特再度传出车祸，大批网民与 E.L.F. 纷纷涌入留言区洗版打气：「听到车祸两个字心脏差点停跳！」、「怎么会发生这样的事，健康平安最重要」、「超心疼哥哥」、「听到车祸二字真的吓一大跳」、「好好休息，祝愿尽快康复」。

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻