张根硕自曝「帮前女友付大学学费」！恋爱观曝光令全场惊呆

被誉为「亚洲王子」的演员张根硕将展现他坦率的恋爱观与结婚意愿，他表示：「只要交往一次就会谈很久」

5日播出的KBS2综艺节目《屋塔房的问题儿童们》中，出道34年的演员张根硕将以单独嘉宾身分登场。

在先前录制中，张根硕毫不保留地公开自己的恋爱风格。他表示：「只要交往一次就会谈很久」，展现出全心投入恋爱的「恋爱至上主义」面貌。尤其他坦言，曾为了交往中的女友未来著想，送上「学费」作为礼物，让现场大为震惊。



张根硕表示：「希望我的礼物能对女友的人生留下好的意义，因此才资助学费。」他也透露分手后得知对方顺利毕业的消息，进一步引发主持群的好奇。

除了恋爱故事之外，他也公开了与演艺圈好友金希澈、金在中、李洪基组成的所谓「Prince F4」（王子 F4）聚会幕后故事。

他提到，四人最近经常谈论婚姻话题。当被问到「四人之中谁最可能先结婚」时，他毫不犹豫回答：「当然是我。」并笑说：「我正在寻找比我更爱我的人，我是最正常的。」以幽默吐槽好友，让现场笑成一片。

另一方面，原本每周四晚间播出的《屋塔房的问题儿童们》，自本集起改为每周五晚间9点40分播出。

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