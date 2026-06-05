校园版《模范计程车》来了！Netflix《铁拳教育》今日全集上线，金武烈「1打10」手撕恶霸学生、李星民坐镇重振教权秩序，原著曾遭全韩教师联名抵制？

又一部大快人心的作品降临！由实力派硬汉金武烈、视帝李星民领衔主演的Netflix全新漫改剧《铁拳教育》，将於今日全集上线。 在这个「校园霸凌猖獗、恐龙家长横行、老师被逼到绝路」的崩坏时代，看官方认证的「教权保护局」如何重拳出击，对那些无法无天的校园恶霸展开强硬反击！

「校园版彩虹运输」专治校园毒瘤

《铁拳教育》集幽默、动作、感动於一身，深入剖析教育现场的种种不公与荒谬，剧情架构让人一秒联想到现象级私刑复仇剧《模范计程车》。 不同於李帝勋饰演的「金道奇」司机在大社会里接单复仇，《铁拳教育》将战场限缩在「校园」这一空间，反派不再是跨国犯罪集团，而是越界的学生、教师以及家长。 由於剧中10个单元探讨的都是大众身边、或是社会新闻中屡见不鲜的真实事件，在引发观众共鸣的层面上，绝对不输给《模范计程车》！



金武烈化身铁拳督察，李星民坐镇幕后撑腰

男主角金武烈这次化身问题解决大师、身手强悍的教权保护局督察「罗华振」。 在昨日公开的 Netflix 官方访谈中，他介绍角色：「这个人的身体素质极其卓越，即使从很高的地方摔下来也不会受伤，一个人对付10个人更是轻而易举！」

事实上，金武烈本人精通跆拳道、功夫、巴西战舞（卡波耶拉）及芭蕾舞等各类运动，剧中精彩的动作戏绝对要让观众大饱眼福。



而实力派视帝李星民则饰演幕后大 boss——教权保护局的创始人兼教育部部长「崔江锡」，以沉稳内敛的领袖魅力坐镇核心。 他透露当初看剧本时觉得故事大快人心，加上是由执导《少年法庭》的名导操刀，让他毫不犹豫接演，更笑说：「正因为是虚构故事，教权保护局的手段可说是大幅越界，戏剧张力直接拉到最满！」



阵容超豪华！特战士秦基周、天才P.O组「铁拳三人组」

秦基周饰演特种部队出身且勇往直前的火爆督察「林韩林」，P.O（表志勋） 则饰演影集原创角色，年纪轻轻就从 KAIST（韩国科学技术院）毕业的天才事务官「奉根大」，为沉重的剧情注入清新活力，与金武烈组成「铁拳教育三人组」并肩作战。 加上《少年法庭》导演洪钟灿与《精神病房也会迎来清晨》、《耀眼》编剧李楠圭强强联手，黄金团队阵容简直稳到不行！



踩雷区？ 曾遭全韩教师抵制、原作陷歧视风暴

不过，这部剧的真人化过程堪称是一步一惊心。 去年 5 月，韩国「全国教职员劳动组合」曾公开发表声明强烈抵制本剧拍摄，怒轰「暴力绝非真正的教育」，认为让拥有公权力的人在校园里对学生施暴，是在美化私刑、扭曲教育。 更糟的是，原作网漫也曾陷入种族歧视和性别歧视的正义，在部份海外平台被迫中断连载。

面对疑虑，制作团队大力强调称，影集只是借用原著设定、已进行全面改编，绝非单纯宣扬惩恶扬善或美化暴力，而是希望深入探讨教育现场的多元问题。 剧情除了重拳惩恶之外，更旨在抚平受害者的创伤，追求真正的治愈。



Netflix《铁拳教育》将於今日下午 5 点（韩国时间）一次上线全剧 10 集。 究竟这部改编自争议漫改神作的影集会如何安全下庄，又会带给观众多大的共鸣与快感，届时即将揭晓！



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