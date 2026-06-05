人气乐团Jannabi崔正勋校庆舞台泪崩引分手传闻！经纪公司急澄清回应：与韩志旼稳定交往中

近日，人气乐团 Jannabi 主唱崔正勋在大学校庆舞台上落泪引发关注，一度掀起与韩志旼的分手猜测，不过最终已被证实只是误会一场。

网路社群与各大论坛近日流传一段建国大学校庆舞台影片，画面中崔正勋在演唱途中情绪激动、眼眶泛红，甚至一度落泪，相关片段迅速在网路扩散，引发热议。



影片中，他手握麦克风努力完成演出时，台下观众不断高喊「不要哭」、「真的很喜欢你」等应援声为他加油，而崔正勋也以「嘘」的手势回应，显得既害羞又感动。据了解，当天他因突发身体状况影响演出，嗓音状态不如预期，但现场大学生观众自发性加入合唱，用大合唱完成整场舞台，让气氛达到高潮。

在观众热情应援下，崔正勋情绪溃堤落泪。事后他也表示：「这是我从事乐团活动12年以来，第一次遇到唱不出声音的情况，当下真的很慌张，但大家一起帮忙合唱，让我很感动，也让我之后能更稳定地站上舞台。」并向观众表达感谢。

不过影片在网路上流传后，部分网友将他的情绪反应与恋情连结，进而出现与韩志旼「分手」的猜测。对此，韩志旼所属经纪公司今（5日）也出面澄清表示：「两人目前没有任何问题，正在稳定交往中」，直接否认传闻。甚至还有目击者指出，两人上月在首尔某地约会时互动亲密自然，气氛相当甜蜜，被认出时也大方打招呼、亲切合影，感情依旧稳定。



另一方面，崔正勋与韩志旼自2024年公开恋情后持续稳定交往，两人因《The Seasons－崔政勋的夜晚公园》结缘，进而发展为恋人关系。



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