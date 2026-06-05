边佑锡时隔2周重返社群媒体！IG分享《刘在锡的民宿法则》花絮照，大批粉丝涌入表达想念

【多图】演员边佑锡在韩剧《21世纪大君夫人》道歉事件后，时隔两周再次於 Instagram 上发文，分享出演综艺《刘在锡的民宿法则》中温暖的团队回忆。







昨晚他透过个人社群平台 Instagram 上传多张照片，未附上任何文字，只留下了一个闭眼微笑的表情符号，边佑锡在节目中也提到过自己被治愈到的心情，看起来相当满足。











公开的照片中，记录了 Netflix 综艺《刘在锡的民宿法则》拍摄现场的幕后花絮。他与刘在锡、李光洙、池睿恩并肩站在一起拍摄和自拍，也有在运动场朗读誓词、或在营火前休息等多样画面，吸引众人目光。特别是他在舞台上拿著麦克风、投入演唱的画面，也一并公开。











此次贴文，是在他主演的 MBC 电视剧《21世纪大君夫人》完结约2周后分享的近况，因此粉丝的反应相当热烈。

网路社群与IG留言区涌入许多久违更新的欢迎声音，网友也提到节目的趣味性，表达了对他的想念之情。





此外，《刘在锡的民宿法则》是一档由主持人刘在锡出道34年来首次亲自经营营地的综艺节目。边佑锡在节目中担任营地工作人员，与其他出演者一起合作互动，一边玩乐体验，一边治愈身心的内容。





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