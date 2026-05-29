《赌金》迎最终大结局！网友揪最大疑点　朴宝英恐怖黑化有望再拚视后

Disney+原创戏剧好评不断！由热腾腾刚出炉的百想视后朴宝英，与新生代新星金圣喆、男神李光洙主演的作品《赌金》近日迎来大结局，为了1500亿金条而铤而走险的人们，在最后关头都难逃欲望反噬的命运。其中饰演主角金禧主的朴宝英更是彻底黑化，杀人不眨眼的狠劲值得再拚一座视后！

金进湾与金禧主

由於老刑警金进湾（金熙元饰演）千方百计希望禧主能够放弃金条，让她平安活下来，加上金进湾曾对禧主妈妈吕鲜钰（文晶熙饰演）说过：「我会救你女儿，你就安心阖上眼吧。」因此从《赌金》中段开始，不少人已经开始猜测两人的关系，果然当禧主落到安会长（崔德文饰演）手中时，金进湾才承认：「她是我女儿！金条给你，放她走吧！」

尽管禧主到最后一刻都还是叫她大叔，但也在最后结局时，把妈妈跟金进湾的骨灰都接到了法国，让一家三口可以顺利团圆。



最强纯爱男张昱

从开播至今一直在禧主身边默默守护她，甚至到最后还愿意为她送死的邻居兼国中同学、放贷组织成员小昱（金圣喆）被网友誉为全剧最傻的男人，即便禧主不相信他，最后还直接把枪口对准他，把他丢在荒郊野外就开车走人，小昱依旧会回到她身边。而且开口闭口都是「努娜」（意指姐姐）的喊，让网友笑称：「看完之后成功学会姐姐的韩文了！」

但也有另外一派的说法，认为小昱的表现的确不够真诚（笑）而且行为反覆，让本就多疑的禧主根本不可能会相信他。



彻底黑化的金禧主

金禧主可说是为了1500亿金条彻底黑化的女人，她对著病床上的母亲说：「我也知道我变了，但要是我真的回到那个倒楣透顶的金禧主，就只能像吕鲜钰一样等死，妈也希望我变成那样吗？」

此外他还呛金进湾不敢拿金条是因为没胆量，开安会长的两倍价要收买他。最终更一枪打死同样要抢金条的「金城派」成员朴浩撤（李光洙饰演），每次提到金条就会变成冷血又无情的金禧主，可说是朴宝英从影最大突破！





未解的最大疑点

在第10集最后，金禧主终於开著车带著巨额金条搭上船准备逃跑。镜头一转，金禧主已经不见伤痕累累，只见她换上一套米白色长洋装，漫步在法国乡间小径，似乎已经成功逃离是非地，带著钱落地法国。更意外的是小昱也惊喜出现！两人有一搭没一搭的闲聊，像是展开人生新阶段一样。

不过疑点随之而来，当初安会长灭口不成的柬埔寨成员竟然也现身法国，而且在追查金禧主的下落，究竟这是一场梦还是伏笔？是否会有《赌金》第二季？只能敲碗Disney+给个答案了！





看完《赌金》后先别走，由IU与边佑锡主演的《21世纪大君夫人》已经全数上线，接下来还有《杀人者的购物中心2》、《韩国制造2》都将接棒上档，精彩韩剧一波波，记得常常回来Disney+唷！

Disney+ 原创韩剧《赌金》全集数已上线！

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