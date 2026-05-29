台北东区的好吃豆腐锅！韩国人气锅物品牌「人生豆腐」首间海外门市今日正式开幕〜

来自韩国，在Naver上拥有超高人气的嫩豆腐锅品牌「人生豆腐」正式插旗台北！店内主打多达12种嫩豆腐锅，更有丰富口味的多人套餐以及猪脚、煎饼等美味副食，再搭配道地的马格利酒，让大家一秒到韩国。5月29日即将正式开幕，开幕期间也有多种优惠活动，等待喜爱韩式料理的朋友们来尝鲜喔！

「人生豆腐」坚持以韩国传统制法与独家汤底为基础，融合现代人习惯的餐饮需求，希望打造健康与美味兼具，并拥有满满日常温暖的韩式料理品牌。店内拥有多样化的嫩豆腐锅，除了大家平时常见的海鲜、泡菜猪肉、牛肉等等口味，更有特别的紫苏籽、牛肠、牡蛎与韩式血肠豆腐锅！辣度都可以调整，不吃辣的朋友也可以点火腿起司口味的豆腐锅！





锅物现点现做，先上桌的是四盘小菜以及一颗生鸡蛋，小菜也同样延续韩国风格，就是可以免费续加。等待豆腐锅与营养石锅饭上桌时，店长更是指导了正确吃法：趁著汤还滚烫的时候打入生鸡蛋，接著将石锅中的白饭先盛到另一个碗中，此时也已经有一些焦脆的锅巴，然后将刚刚一起送来的热茶，倒入石锅中，然后盖上盖子。此时我们先享用了热腾腾的豆腐锅，餐后石锅中盛装的已经是含有泡软锅巴的锅巴茶，混合著米香非常美味，成为餐点最终收尾的点缀。



店内的综合煎饼以及马铃薯栉瓜煎饼也是人气餐点，综合煎饼包含了泡菜煎饼、韭菜煎饼以及海鲜葱煎饼三种口味，做成仙贝大小的圆形煎饼各两片，三种口味都好吃。马铃薯栉瓜煎饼则有Q弹爽口的特别口感，也令人印象深刻。店内也有辣炒大肠血肠、包菜猪脚、辣炒鱿鱼、煎豆腐等配菜，餐点多元丰富。即日起到6月30日正值开幕期间，到店用餐也有赠送集章卡与刮刮卡等活动，开幕首周更祭出每日限量煎饼免费招待！



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