韩国天团Super Junior成员崔始源担任《The Art of Wellness》创刊号封面，分享身心健康哲学

Iconic Media Partners 宣布亚洲第一本专注身心健康与生活时尚杂志《The Art of Wellness》於今日正式面世。全英文内容的《The Art of Wellness》，致力以多媒体平台、各式各样的「离线」实体活动及体验，启发大众活出更好人生、热爱生活、成就自我。创刊号邀请韩国天团 Super Junior 成员崔始源及《怦然心动的人生整理魔法》创始人近藤麻理惠担任封面人物，向大家分享和剖释他们的身心健康哲学，为读者带来深度启发。

一起探索以时间、空间与内在平静为核心的「正念奢华」

洞察力且具备科学实证的深度内容，引领读者成为更健康、更完整的自我；并聚焦於身心健康领域中，持续创新并带来深远影响的人物、先锋与品牌，塑造当代健康生活的新典范。

《The Art of Wellness》出版人联合创办人 Anne Lim-Chaplain 表示：「作为亚洲第一本专注身心健康与生活风格杂志，《The Art of Wellness》以其独特定位，致力推动亚洲地区更具觉知与整全的生活方式。」她续表示：「身心健康远超一种潮流趋势，我们视之为一股具转化的力量，能够重新塑造个人、社群以至企业的成长与发展。」Anne 是一位具前瞻视野的企业家，曾创办并领导多个成功媒体品牌，包括担任《Prestige Hong Kong》及《#legend》杂志的创刊出版人。

三大重磅封面故事，重中之重聚焦韩国天团 Super Junior 成员、韩流巨星崔始

《The Art of Wellness》创刊号呈献三大重磅封面故事，重中之重聚焦韩国天团 Super Junior 成员、韩 流巨星崔始源的独家深度专访。崔始源为封面拍摄了一辑唯美相片，展现他从容闲适的风采，神态自 若，眼神温暖且充满自信，笑容真挚，完美诠释内外修的健康魅力。在访问中，他分享其身心健康哲学，特别重视每一天的早晨时光，认为那是开展新一天的关键时刻，因此他早上必定祈祷和做运动。身型一直保持在最佳状态，他的秘诀是饮食均衡多样，尽量不挑食；无论身在何处或多忙碌，仍会尽 量坚持做掌上压、仰卧起坐和深蹲，动作不复杂，持之以恒是最关键。除了照顾身体，他同时强调心 灵的呵护，崔始源表示：「放下不需要的事物、好好照顾自己的健康、常怀感恩之心——这三件事是 我一生坚守的信念。」他续剖白：「人生毋须急於求成，应该放慢步伐，多爱自己一点，并在这个旅 程中更善待自己。」他同时强调：「我认为最重要的是学会接纳真实的自己，并有意识地去爱这个版 本的自己。」他将身心健康定义为一种柔韧而不折断的能力——在生活震荡时，仍能灵活应对，而非 抗拒改变。





关於《The Art of Wellness》

《The Art of Wellness》是亚洲第一本身心健康与生活时尚杂志，透过多媒体平台引领大众活出更好人生、热爱生活、成就自我。透过获奖级的新闻写作、富感染力的视觉美学及细腻的叙事方式，品牌鼓励读者实践有意识的生活方式，并重新定义以时间、空间与内在平静为核心的「正念奢华」。以启发思考、促进对话及推动正向影响为核心，《The Art of Wellness》致力成为引领整全生活方式的可信权威平台。

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