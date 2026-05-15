朴志训「全票一致通过」夺《百想》男子新人演技赏，评审狂盛赞！新剧《菜鸟伙房兵》收视已高达6.2%再掀话题

朴志训今年在各方面真的都表现非常亮眼啊！

在《第62届百想艺术大赏》中，朴志训凭藉电影《王命之徒》拿下「男子新人演技赏」，并以全票一致通过之姿夺奖，成为今年最早确定的获奖者之一。电影《王命之徒》累积1680万观影人次，而朴志训则凭藉其中「端宗转世」一角的细腻诠释备受肯定，不仅拿下被视为「一生一次」的新演员奖，更以约109万票的全票人气再夺人气奖，强势达成双冠王。



评审白在浩（백재호）盛赞他「几乎无可取代」，即使与资深演员同场飙戏也毫不逊色，甚至成功让「端宗」这个角色以他的形象深深留在观众心中。评审孙尚范（손상범）则表示，他将历史人物诠释得极具说服力。评审委员长陆相孝（육상효）进一步指出：「不只是演技优秀，作为新人的冲击力也是最强的，这个奖甚至显得还不够给他。」评审金善儿（김선아）也直言：「从第一个镜头开始就已经确定他成功了，1600万观众的喜爱就是最好的证明。」



消息曝光后也在网路上掀起热烈讨论，韩网友纷纷表示：「和预想的一样，演技真的很好」、「100%同感！做得太好了」、「就是端宗的转世」、「完全赞同评价」、「真的很有同感！朴志训出现在大屏幕上的瞬间，立马就投入了」、「希望你能好好调整心态，成爲大演员」、「选角的时候觉得做得好，真是神来之笔」、「真的做得很好，评审都深有同感」等等。



而朴志训的演员气势也持续延烧，话题与关注度全面升温！新剧《菜鸟伙房兵》开播后即开出亮眼收视成绩，第2集收视更冲至6.2％，表现相当亮眼。他在剧中饰演的姜成宰，面对职务调动的挑战与军中环境的考验，究竟能否一步步克服危机、成长为优秀伙房兵，也让人更加期待后续剧情发展。



除了戏剧与电影活动外，朴志训也以歌手身份回归，睽违3年推出首张单曲专辑《RE:FLECT》，同时也将展开《2026 PARK JI HOON ASIA FANCON [RE:FLECT]》亚洲巡回粉丝演唱会行程。



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻