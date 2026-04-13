《21世纪大君夫人》 IU「撩王语录」助收视率破10%　边佑锡快招架不住

等了又等～终於让剧迷等到2026年最值得期待的韩剧了！由实力派女星IU（李知恩）以及大势男神边佑锡主演的作品《21世纪大君夫人》已经在Disney+上线了！面对IU的直球对决，边佑锡的傲娇举动也是不遑多让。首播第一集就创下MBC金土剧历代第三高纪录，第二集更以首都圈10.1%、全国9.5%（尼尔森韩国）成绩，拿下同时段收视冠军，声势超惊人。

第一集就有养眼福利！

或许是太了解剧迷的心，导演在《21世纪大君夫人》第一集边佑锡一出场就送上裸身洗澡的养眼福利，饰演「理安大君」的他除了有190公分高挑身材之外，还在剧中大秀苦练已久的胸肌与背肌外貌。

另外在第二集中他为了吓退前来调查的王妃尹苡廊（孔升妍饰演），也刻意只穿睡袍现身，首两集播出后不少剧迷开心直呼「第一集就有养眼的」、「导演很懂放福利耶！」





IU的伸展台大秀

本剧中IU饰演野心极强的CASTLE集团二千金成熙周，但也是名门望族中的私生女。最强名言就是「与其光明正大地输，不如卑鄙地赢！」在首两集宛如她的时尚伸展台一般，每次出现都是最耀眼的存在。从一开始展现权力的大红色套装、到后来两人确定要一起走下去时，千金感十足的鹅黄色针织上衣，悄悄利用造型语言展现各个场合的角色象徵，同样让人耳目一新。



「我真的很想念您！」

看完首两集的剧迷们都纷纷对IU活灵活现的俏皮演技赞誉有加，为了要找到一位可以配上自己的男人，成熙周盯上了感觉骨子里其实也有些倔将的理安大君，不止刻意在各个场合都制造巧遇，每次见面都还会说上一句「我真的很想念您～」让理安大君又爱又恨，还开始会注意自己的服装仪容。

不过从剧情推演来看，两人早在念书时期就曾有过互动，剧迷也猜测或许是理安大君也动心的也不一定，光想像就让人不禁姨母笑。



大妃娘娘是反派？

在《21世纪大君夫人》中除了男女主角的互动是亮点之外，故事的另一大主轴莫过於围绕在王室之间的储位之争，天生背负著王妃命运的大妃娘娘尹苡廊，在先王过世之后决心要守护儿子的王位，因此也对负责辅佐的理安大君戒心十足，宫内的风吹草动也相当敏感。

在第一集中，他误以为宫廷中的火灾是理安大君放的，一上前就赏了他一巴掌，尽管后来发现儿子平安无事，她依然对理安大君处处阻挠，让人认为她可能是剧中最大反派。

然而从故事线来看，尹苡廊似乎曾理安大君有不同的心思，两人后续会如何发展？尹苡廊与成熙周是否真的会正面对决？请一定要锁定 Disney+ 每周五、周六晚上10点20分独家更新的《21世纪大君夫人》！



Disney+ 独家跟播《21世纪大君夫人》每周五六晚间 10:20 上架新集数

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