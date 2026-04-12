崩坏中？《我家的熊孩子》收视率从13%跌到个位数，被骂爆：这是《全知干预视角》吧，快停播

韩国长寿综艺《我家的熊孩子》最近再度面临「生存危机」！随著节目中的「孩子们」一个个结婚、再婚，甚至迎来新成员加入，这个以「观察单身男星被妈妈碎碎念」起家的节目，如今被网友狠批：「根本是《我独自生活》吧？」

巨人来了！2.2米摔角手加入遭质疑：哪里熊孩子？

前段时间播出的节目中，迎来了新任「熊孩子」——曾在《体能之巅：亚洲篇》夺冠的摔角选手金民宰。 这位身高190cm、鞋子穿到310mm、衣服要穿到6XL的「巨无霸」日常一公开，立刻引爆话题。 他一个人能吞下12碗泡面，公司烤肉聚餐帐单高达2240万（韩元，约合48.6万新台币）的故事更是让全场惊呆。



但最催泪的是，这位「大只佬」其实是个超级孝子！他透露用过年在重大赛事中夺冠的3000万奖金，直接帮爸妈翻新房子，还包办了车子和装备。 这番真情告白确实感人，但网友却不买单：「所以金民宰到底是哪里『熊孩子』？」、「这跟《全知干预视角》、《我独自生活》有什么不一样？」

结婚潮爆发！从单身观察变「已婚者联盟」

争议的核心其实是节目最根本的设定。 2016年开播的《我家的熊孩子》，主打从妈妈的视角观察单身儿子的日常，2017年妈妈团更一举夺下SBS演艺大赏，风光无限。但如今风云变色。 继李尚敏、金俊浩之后，金钟国、金钟旼也接连结婚，现在固定班底中超过半数都已「死会」。 这让不少死忠观众忍无可忍：「已经不是『我家的熊孩子』了啦！」要求节目组换血的呼声越来越高。尤其是SBS另一档节目《脱鞋恢单4men》去年因为固定班底纷纷再婚，直接宣告收摊，让网友更加质疑：「人家都知道要见好就收，《熊孩子》还在撑什么？」



真真假假分不清？ 过往片段被翻旧帐

除了身份错乱，节目的「真实性」最近也被拿出来放大检视。 演员金旻钟曾爆料，当年在《熊孩子》中出现的「货柜屋生活」根本不是他的真实住所，让他大叹「节目真的好可怕」。 羽球国手李龙大也曾被质疑，恋爱绯闻爆发的时间点，竟然跟节目中安排相亲的播出时间完全重叠，让网友直呼「套路太深」。



随著争议不断，收视率也从当年的13%高峰，一路滑落到最近的个位数中段。 就连固定班底金承洙都在节目中开玩笑说：「大家都要偷偷恋爱结婚，这节目还做得下去吗？」玩笑话听在观众耳里，却成了对节目未来的严肃拷问。

走过10个年头的《我家的熊孩子》，如今站在十字路口。 是要大刀阔斧改革，还是找回初衷？ 这场身份认同危机，恐怕将直接影响未来韩国的周末综艺版图。

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