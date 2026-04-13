李凡秀加入《我家的熊孩子》公開離婚後日常！韓網幾乎一面倒負評：對離婚男不感興趣、節目可以廢了

12日播出的《我家的熊孩子》中，最近傳出協議離婚消息的李凡秀以新成員身份加入，首次公開離婚後的日常生活。

如今獨自生活的他，從打掃到煮飯都已經完全適應一個人的節奏，展現出穩定又踏實的一面。不過他不時哼歌、對自己碎念的模樣，讓徐章焄超有共鳴，笑說：「自言自語已經變成日常了呢！」



意外的是，李凡秀也展現出相當「不擅長3C」的一面，自爆最討厭的詞就是「登入」。不只不會用 OTT，連 App 都不太會操作，至今仍使用實體存摺，甚至親自跑銀行辦事，讓現場一片驚呼。為了挑戰人生第一次寄 Email，他還特地去上電腦課，結果從開機就卡關，這種真實又帶點反差萌的模樣讓全場大笑 XD。



另一方面，李凡秀也在節目中坦率談到離婚心境。他表示：「離婚這件事本來就沒有贏家，兩個人都會難過，不只是兩個人，因為還有孩子。」語氣平靜卻流露出對孩子的愧疚。



李凡秀於 2010 年與李允真再婚，育有一女素乙與一子多乙，過去也曾透過綜藝《超人回來了》公開育兒日常。不過兩人在 2024 年離婚，期間雙方曾爆發爭議與對立。今年 2 月，雙方承認彼此之間存在誤會，並表示已解開心結，未來將以孩子的父母身份互相尊重，支持彼此的人生。



繼李東健、尹敏洙（尹民秀）後，又一位「離婚男」加入節目，也在韓網掀起熱議。韓網友：「《我家的熊孩子》真的有害」、「2次離婚+最後妻子上傳了狙擊文章，解決了嗎」、「希望這個節目消失」、「對離婚男不感興趣」、「看來最近真的沒有人出來啊」、「又在洗白藝人形象啊...」、「又不是好好的分手，真是的」、「電視台瘋了嗎」、「以離婚男的身份還能出演電視節目，運氣真好」、「這個人的傳聞不怎麼好，居然在節目裡這樣播出」、「節目可以廢除了」等，批評聲浪不斷。

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