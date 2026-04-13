IU、边佑锡「大君夫妇」写真闪瞎众人！《21世纪大君夫人》首播冲冠，IU 变身「执著狂」猛攻边佑锡

由 IU（李知恩） 携手 边佑锡 主演的 Disney+ 新剧《21世纪大君夫人》，上周首播 1、2 集后便横扫全球榜单。 官方今日乘胜追击，加码公开首组情侣写真，两人的神仙颜值搭配极致暧昧的眼神，让剧迷粉丝再次暴动！

《21世纪大君夫人》以 21 世纪「立宪君主制」的大韩民国为背景，华丽的宫廷服饰与传统元素，与现代首尔风景交织，瞬间掳获海内外观众的心。 IU 饰演的「成熙周」打破过往甜美形象，化身为了提升身分而不择手段的「执著狂攻财阀女」。 边佑锡 则饰演被王室束缚的「理安大君」，从小到大被迫退於哥哥与世子的身后。 两人剧中「女追男」的强势求婚戏码，让外媒盛赞「化学反应完美」，网民更激赞：「边佑锡的『个人色彩』根本就是王子本人！」



在 Disney+ 公开的CP写真中，边佑锡和IU褪去剧中的剑拔弩张，在自然氛围下深情对望，眼神流露出满满的爱意。







而在个人照中，IU 展现了「准大君夫人」的霸气与优雅，边佑锡则散发著禁欲系王子的贵气，令人期待两人在剧中的更多浪漫互动。













剧中成熙周（IU 饰）向理安大君（边佑锡 饰）展开猛烈求婚攻势，原本冷淡拒绝的大君，在面对王后与舆论的排山倒海压力下，终於决定与熙周携手，展开一场「强强联手」的婚姻契约。随著前两集背景交待完毕，接下来两人将正式合体，准备以「大君夫妇」身分联手对抗整个国家的权力风暴。



第3集预告中，熙周被理安大君的粉丝及王室成员攻击和排挤，淡然地说：「没关系，我已经习惯对付那种人了。」理安大君将熙周安顿在自己的住处，为了让大家相信这桩荒谬的婚姻是真的，决定「表现出疯狂迷恋她的样子」......！1、2 集目前已在 Disney+ 上架，第 3、4 集预计於本周五、六陆续公开。



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