SHINee Key终於复出！卷「非法医疗争议」停工半年，金发气象员造型新专辑预告、韩网评价两极

韩国男团 SHINee 万能钥匙 Key（金起范） 回来了！去年底因卷入疑涉非法医疗行为的「注射阿姨」风波而中断活动的他，在闭门反省 6 个月后，终於确定随组合於 6 月 1 日发行新碟回归歌坛，消息一出立即在韩网引发热议。

所属社 SM 娱乐今日（11 日）正式宣布，SHINee 将於 6 月 1 日推出第六张迷你专辑 《Atmos》。 这是组合继去年 5 月发行单曲〈Poet | Artist〉后，时隔一年再度合体。 如果说2023年推出的正规八辑《HARD》是挑战新尝试，那么这次新专辑则标榜回归「最像 SHINee」的洗练感性世界，备受乐迷期待。



在官方公开的回归时程预告片中，久未露面的 Key 以一头俐落的短金发造型惊喜现身，化身「气象播报员」宣告回归。 由於这是他继去年 12 月争议后的首度现身，韩网舆论反应依旧两极，有粉丝激动护航「终於等到你」、强调「并无触法行为，所以没有不复出的理由」，也有部份网民对其光速回归持保留态度。





回顾去年底，Key 与谐星 朴娜勑 等人被爆出与非法行医的「注射阿姨」有私交。 当时 SM 娱乐澄清 Key 起初误以为对方是执业医生，后因行程不便才偶尔在居家环境接受治疗。

Key 随后发文致歉：「对於相信我的大众，感到非常抱歉与羞愧。」更主动宣布中断活动，忍痛从固定出演的人气综艺 《我独自生活》 及 《惊人的星期六》 下车，进入反省期。 在争议爆发 6 个月后，Key能否透过此次活动挽回舆论，正受到各界关注。



在正式发片前，SHINee 将率先於 5 月 29 日至 31 日，在首尔奥林匹克公园 KSPO DOME 举行一连三场的第八次单独演唱会 《SHINee WORLD VIII ： 'THE INVERT'》。

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