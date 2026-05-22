BIGBANG 太阳登科切拉撞衫黄仁勋！「白发+黑皮衣」神复制晶片教父，本人亲回：感觉自己变聪明又很有钱

传奇天团 BIGBANG 迎来出道 20 周年，今年4月强势登上美国科切拉（Coachella）音乐节，长达一小时的精彩演出引起全球K-Pop乐迷狂热。 有网友发现，成员太阳的一套全新舞台造型似乎有些眼熟，仔细一想竟是「跨界撞衫」辉达CEO黄仁勋。

BIGBANG科切拉首演后，美国知名迷因平台 9GAG 在官方IG丢出一张对比图，调皮写下：「看著 BIGBANG 科切拉舞台时脑海中浮现的想法。」

图中恶搞了经典电影《蜘蛛人》里彼得・帕克（陶比・麦奎尔 饰）摘下眼镜的迷因，只见站在台上慷慨演讲的黄仁勋，戴上眼镜「定睛一看」，竟然变成了在科切拉舞台上的太阳！当天太阳正好身穿一件黑色真皮夹克、配戴著黑框眼镜，加上一头帅气银白发，相似度高达 99.9%，瞬间引发全网疯传与爆笑：「 难怪觉得似曾相识」、「原来是晶片教父」。

9GAG 小编还调皮地在贴文补上一句：「Sorry Taeyang...（太阳对不起啦......）」没想到当天就引来太阳本人现身，无奈又好笑地回覆道：「Hey..」瞬间吸引了数万名全球网友前来围观朝圣。



时隔一个多月，太阳近日接受《Vogue Taiwan》专访时，首度被问到这个轰动全网的迷因。 他表现得超级大方又幽默，坦言一开始并没想到会「撞衫」，但并不感到排斥，反而很喜欢被人说看起来像黄仁勋：「这让我感觉自己非常聪明，而且很有钱（笑）！」情商之高让人不得不爱。



太阳在刚过去的 18 日生日当天，也正式推出了个人第四张正规专辑《QUINTESSENCE》; 同时，BIGBANG 的团体新专辑和全球巡回演唱会也在预热中。 提到科切拉的舞台，太阳兴奋放话：「这一切才刚开始，接下来还有很多值得期待的事！」

▽太阳新专主打歌《LIVE FAST DIE SLOW’》M/V：



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