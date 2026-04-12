李孝利父亲今辞世！与李尚顺哀戚守灵，昔曝父「性格火爆」成童年阴影：选温柔老公是因为他

南韩「国民妖精」李孝利惊传丧父之痛。 经纪公司 Antenna 证实，李孝利的父亲李中光（音译）於今（12 日）辞世，目前李孝利正与丈夫李尚顺及手足们强忍悲痛处理后事，预计 14 日陪父亲走完人生最后一程。

李孝利曾在多个综艺节目中分享自己的成长故事。 她坦言童年家境拮据，靠父亲经营理发店辛苦拉拔 4 个小孩长大。 她於 2008 年 7 月发行的专辑《It's Hyorish》中，收录曲〈理发店家的女儿〉也融合了自己的家族故事。 然而，李孝利也曾勇敢坦白，父亲年轻时脾气火爆，动辄对孩子打骂，这段不愉快的童年阴影，也是她选择性格温柔、绝对不会吵架的李尚顺作为人生伴侣的重要原因。

虽然自认与父亲「不算太熟」，但血浓於水的亲情终究难以割舍。 2023 年在《加拿大 Check In》中，李孝利谈到正与病魔搏斗的父亲时，仍忍不住在镜头前落泪。 而在 2024 年与母亲合作的综艺《妈妈，我们一起去旅行吧》中，李母更心酸透露丈夫的记忆力仅剩 20%，忙於照顾伴侣的她几乎没有出去玩的自由。



目前李孝利父亲的灵堂设於首尔中央大学医院殡仪馆，出殡仪式将於 14 日上午 7 点举行，随后灵柩将安葬於忠清北道阴城郡的祖坟。

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