SHINee完整体回归！Key睽违6个月复出！送团员「3期分期付款」精品礼物，不忘留一份给已故钟铉

SHINee的终於要回归啦！

25日SHINee的YouTube频道公开了一支名为「祝闪耀的孩子们18岁生日快乐」的影片，团员们一起庆祝出道18周年。 Key特别贴心，准备了高级珠宝送给成员，而且他还特地多准备了一份，说「这是要给钟铉哥的」，让在场所有人都红了眼眶。



泰民收到礼物后超感动，直呼：「这份心意真的太让人感动了，一看就知道不是随便请人买的，而是Key亲自挑选的设计。」Key则开玩笑回说「这个甚至可以用作捐赠啦」，现场气氛又暖又好笑。

Key也透露准备礼物的幕后故事：「最近因为演唱会的关系，几乎每天都在练习，但还是很想在出道纪念日这天送点什么。 说『惊喜』有点害羞，所以就想说干脆爽快一点直接买。 我其实考虑了很久，最后是分3期付款买下来的。」



之前Key因为「注射姨母」的争议事件向大众道歉，并中断了所有活动。 事件起因是去年底Key被爆出与无照进行医疗行为的「注射姨母」A女有私交，甚至疑似在家中接受非法医疗服务。 当时所属公司澄清说，Key是因为不方便去医院，才会在家中接受几次诊疗，但Key一直以为A女是真正的医生，事后得知真相也感到非常错愕。

尽管Key强调自己也是被蒙在鼓里，并以「无知」为此深刻反省，但他仍从《我独自生活》、《惊人的星期六》等固定节目中下车。 时隔约半年他将透过SHINee的第六张迷你专辑《ATMOS》正式复出，专辑预计在6月1日发行。

不过外界对於他的回归时间看法两极，有人认为他同样是受害者且已付出代价，但也有人觉得6个月就复出似乎有点太快。 无论如何，SHINee将在5月29到31日於首尔奥林匹克公园KSPO DOME举行第八次单独演唱会，这也是他们睽违3年推出专辑、睽违1年开唱，Key能不能成功回归，粉丝都在看。



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