《菜鸟伙房兵》连续两周称霸TVING！本周朴志训「拯救妈妈餐车」任务展开，晋久特级料理指导曝光

现在礼拜一最期待的就是可以看《菜鸟伙房兵》啦！本周剧情真的太让人期待了！

由朴志训、尹敬浩、韩东希、李洪耐、李相二主演的《菜鸟伙房兵》自上线以来表现亮眼，不仅在 TVING 连续两周夺下付费新增用户冠军，在全球市场也掀起热烈话题，人气与口碑双双延烧。



随著热度持续延烧，第5集中，离开「江临哨所」返家的姜成宰（朴志训 饰），终於与妈妈孔秀妍（徐贞嬿 饰）久违重逢，并展开协助妈妈餐车起死回生的特别任务。

过去，他在神秘「守护者」的引导下踏上料理之路，凭藉一步步解锁的技能与食谱，将原本单调的军中伙食彻底升级，不仅让同袍与上级惊艳，就连国会议员，甚至北韩居民的味蕾也一并被征服，展现出超乎想像的料理实力与存在感。



这次曝光的剧照中，可以看到他久违回到家中，向妈妈行礼、温柔交谈的模样，多了一份温暖的儿子气息。不过短暂团聚后，他也发现妈妈经营的餐车生意相当冷清，几乎没有客人上门，於是决定亲自出手「诊断问题」。为了重现父亲记忆中的味道，他更踏上寻味之路，找上传说中的「鬼抓年糕」店主（晋久 饰），希望找回那份熟悉的味道。



而在先前国军TV采访现场中，姜成宰也意外被热情记者郑敏雅（全昭映 饰）冲上前拥抱，首次登场便吸引全场目光。她的出现也为剧情埋下新变数，被视为关键角色之一，后续发展也备受关注。



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