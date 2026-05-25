《21世纪大君夫人》面临「全面下架」危机，国民请愿同意率飙破8成！「自降诸侯国、中式茶道」惹全民激愤

由边佑锡、IU（李知恩）携手主演的架空历史浪漫喜剧《21世纪大君夫人》日前刚落下帷幕，却因历史文化考据问题引爆南韩网民的「爱国公愤」。 本月22日，更有民众在国会发起下架该剧的国民请愿，短短3天已获得4万1千人多同意、完成率达到83%，极有可能进入正式审议流程。

请愿人主张，剧中反覆出现明显的考证错误，以及带有「东北工程」意图的导演手法，已引发全民公愤。 请愿人列举剧组「三大辱韩罪状」：使用「千岁」口号将大韩民国贬低至诸侯国地位，自降国格; 使用中国式茶道，盲目借用外来文化; 歪曲并混用朝鲜国王的服饰与皇帝的象徵体系，向观众灌输错误的文化认知。

请愿人认为，这些内容不仅严重践踏了韩国民众的情绪，更向全世界传播了错误的韩国文化认知，因此要求电视台停止播放该剧，并从全球所有平台进行删除和废弃（下架）。



其实在第 11 集播出当下，舆论就已经火山爆发。 当时两位主演和编剧、导演都先后公开道歉，剧组更在电视台重播与 OTT、VOD 服务中，紧急将「千岁」台词进行消音，并把字幕删得一干二净。

但请愿人认为，剧集公开的当下已向全世界传播，此举无异於亡羊补牢，且为周边国家掠夺韩国历史与文化的尝试提供藉口，属於「卖国式的导演行径」。 除了下架之外，请愿人更进一步要求国会封杀该影视制作公司，未来永久剔除政府补助、限制广播许可权。

该请愿的截止日期为 6 月 21 日，若在 30 天内获得 5 万人同意，将会被移交至主管的常任委员会进行审议。

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