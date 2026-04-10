SM 娱乐强硬打击 Deepfake 犯罪！12 人遭判实刑入狱，强硬联手美国律所：躲海外平台也照样抓

韩流巨头 SM 娱乐 真的动怒了！针对旗下艺人惨遭 AI「换脸」制作非法色情片，SM 於今日（10日）发出超强硬严正声明，首度公开法律战的惊人战果。 目前已有 12 名犯罪者遭判处「实刑」入狱吃牢饭，SM 更警告：别以为躲在海外平台就抓不到！

12 恶煞入狱服刑！最高判囚 4 年不准假释

SM 娱乐在声明中明确指出，针对散布虚假事实、名誉毁损、性骚扰、Deepfake 非法合成及侵害隐私等对旗下艺人身心造成极大损害的恶行，公司绝对会「告到底」。 SM 强调，制作、散布及持有非法色情合成物的行为，不仅对艺人造成性羞辱，更可能引发外界误会「就是艺人本人」，是严重毁损艺人名誉的重罪，公司会持续收集证据并向法院请求严惩，绝不姑息。

目前法律战报已传回捷报：Deepfake 事件的嫌疑人已大部份落网，其中 12 名被告已被判处有期徒刑（实刑）。 这群恶徒不仅要入狱，还被附加了「限制就业」与「性暴力治疗课程」。 SM 透露，虽然被告曾尝试抗诉，但全数遭法院驳回，目前已乖乖在狱中服刑。



突破海外平台匿名性！美国律师也出动

许多犯罪者心存侥幸，以为利用海外社群平台的匿名性就能逃过一劫，对此 SM 给出了致命回击。 公司透露已与美国多家顶尖律师事务所紧密合作，透过调查机关展开追踪侦查。 SM 警告称，即便是在海外平台的活动者也无一例外会被抓，相关搜查行动仍在如火如荼进行中。

官方警告：不要心存侥幸 韩网叫好「大快人心」

SM 娱乐最后疾呼：「针对制作、流传、持有 Deepfake 的刑事处罚极其严厉，请务必自重，切勿卷入不光彩的事件中。」

消息一出，南韩与海外网友纷纷叫好，直言：「真的大快人心」、「这才是保护艺人该有的态度」、「针对Deepfake的处罚开了很好的先例」。



안녕하세요, SM엔터테인먼트입니다.



당사에서 진행 중인 법적 대응 상황을 안내드립니다.



당사는 허위 사실 유포, 명예훼손, 성희롱, 딥페이크, 인신공격, 모욕, 사생활 침해 등 소속 아티스트 개인 신상에 큰 해악을 끼치는 행위에 대하여 법적 대응을 진행하고 있습니다.



그중에서도 불법 음란… — SMTOWN (@SMTOWNGLOBAL) April 10, 2026

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻