Super Junior神童减重37公斤近况曝光，五官变得更加立体引发关注！张圣圭也惊讶问：「到底是怎么瘦的？」

Super Junior 神童近日在 IG 分享近况，37公斤减重后的变化也再度引发热议！

神童近日在 IG 写下：「本来只是想体验看看，结果回过神来已经装备全套配齐。不过真的太有趣了，果然运动还是装备很重要。」并公开多张照片，画面中他身穿冰球装备，展现与以往不同的运动模样，也让粉丝看见他私下投入兴趣的一面。



贴文曝光后，艺人张圣圭惊讶留言：「神童你到底是怎么瘦的？」Golden Child李长埈也留言称赞「最强美男童哥」。粉丝与网友则纷纷表示「真的瘦好多」、「减重秘诀太好奇了」、「冰球装备好适合他」等，反应相当热烈。



近期成功减重37公斤的他，整体身形明显更加俐落，五官也更显立体。事实上，神童曾在去年7月节目中透露，体重从116公斤减至79公斤，但之后一度面临反弹困扰，也曾尝试减重针等方式调整体态，并於同年11月提到体重回到两位数区间，如今再度因近况引发关注。



另一方面，神童所属 Super Junior 近期持续以团体与个人活动并行，在综艺领域维持高度活跃，展现多元面貌。

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