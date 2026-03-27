韩国国民限定女团I.O.I六月首次来港开唱

韩国国民限定女团I.O.I即将於2026年6月20-21日假亚洲国际博览馆10号展馆 — 举行2026 I.O.I Concert Tour: LOOP in HONG KONG，这是她们成团十周年后，首次来港开唱。这场演唱会旨在纪念I.O.I出道十周年，并与粉丝们一起回顾过往，创造新的回忆。

此次演唱会不仅是她们再次合体的机会，更是和所有热爱她们的粉丝们重聚的良机。这段时间，成员们在不同的领域各自发光发热，持续成长。如今，她们不但即将带著全新的专辑与大家见面，并首次以全新的模样来港开唱。是次巡回演出将涵盖三个站点，分别是首尔、曼谷及香港。作为此次巡演的终站，香港站对於众多期待已久的粉丝来说，意义深远。票价分为港币$1,799、$1,399、$1,099及$899。所有购买$1,799门票的观众将可参与演前彩排或欢送活动，并获得海报一张（其中将随机派发100张签名海报）、香港场专属小卡一套、专属颈绳及通行证。所有购买$1,399、$1,099和$899门票的观众也将获得随机三张香港场专属小卡。Trip.com优先购票率先在2026年4月15日上午10时至晚上11时59分於Trip.com进行。公开售票将於2026年4月16日上午10时透过购票通(Cityline) 及大麦正式发售。

本次巡演以「LOOP」为题，蕴含著连结与循环的意义，传递著她们似乎已经结束的故事再次延续的信息，象徵著与粉丝的重聚和新的开始。随附的巡回海报以I.O.I标志性的粉红色为主色调，营造出感性的氛围，更增添了演唱会的期待感。这场演唱会不只是一次重聚，更是粉丝与I.O.I再次相遇的特别时刻。这场期待已久的盛事终於成真，必将成为充满激动与喜悦的珍贵回忆，同时也预示著下一次重聚的到来。随著这场期待已久的与歌迷的重聚终於实现，这场演唱会必将为成员和观众带来充满激动与喜悦的时光。

I.O.I是2016年透过Mnet选秀节目《Produce101》第一季的全国投票选出的限定组合，出道后累积了高人气。她们以出道曲〈Dream Girls〉为起点，之后推出了〈Whatta Man〉、〈Very Very Very〉和〈Sonagi〉等众多热门歌曲，在各大音乐节目中名列前茅，并在各大音乐排行榜上取得了优异的成绩。此外，她们凭藉出色的人气和实力获得了认可，并迅速成为国民女子组合，横扫了Mnet的「亚洲音乐大奖」、「金唱片大奖」和「首尔歌谣大赏」的新人奖。

售票详情

2026 I.O.I Concert Tour: LOOP in HONG KONG

日期: 2026年6月20及21日（星期六及星期日）

时间: 晚上7时

地点: 亚洲国际博览馆10号展馆

门票: (全场座位) 港币$1,799*、$1,399、$1,099、$899

*所有购买$1,799门票的观众将可参与演前彩排或欢送活动，并获得海报一张（其中将随机派发100张签名海报）、香港场专属小卡一套、专属颈绳及通行证。

Trip.com优先购票

2026年4月15日（星期三）上午10时至晚上11时59分

公开发售

2026年4月16日（星期四）上午10时起



优先购票售票平台：Trip.com

网上购票： www.trip.com



售票平台：购票通(Cityline)

网上购票： www.cityline.com

电话购票：+852 2111 5333 （星期一至五，早上10时至晚上7时，公众假期休息）



售票平台：大麦 (Damai)

网上购票：https://www.damai.cn/

电话购票：+86 10103721 （星期一至日，早上9时至晚上8时）





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