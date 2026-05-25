殷志源开炮！狠「酸」老搭档罗PD：以前是制作人，现在看了就讨厌
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殷志源开炮！狠「酸」老搭档罗PD：以前是制作人，现在看了就讨厌

明星   2026年5月25日   星期一09:51   Tracy  

（封面图源：TV DAILY）

殷志源近日公开对昔日老搭档——王牌制作人罗暎锡（罗PD）开呛，直言对方「变了」，引发热烈讨论。

日前KBS2综艺节目《做家务的男人们2》中，歌手朴瑞镇穿著印有「朴PD」字样的T恤登场，不仅亲自参与企划还自己主持，展现满满的综艺野心。 他说：「上周我自我反省了一下，觉得自己不够嗨，而且越来越多人在觊覎我的位置，干脆连制作也一起做，这样分量直接翻倍！」

朴瑞镇更点名自己的榜样就是罗暎锡PD：「看《两天一夜》的时候，罗PD不是常常跳出来，镜头一点也不比来宾少吗？」原本是一番称赞，没想到现场的殷志源听完立刻变脸开炮：「以前他是PD没错，但最近我越看他越讨厌，因为他本人出现的次数比我还多！」
（图源：KBS2《做家务的男人们2》）

此话一出，全场笑翻。 殷志源接著看到朴瑞镇太过投入「PD角色」、兴奋过头的样子，又忍不住补枪：「一直有这种既视感， 我们当年录影的时候都快被气死，只有罗暎锡从头到尾都笑嘻嘻的。」同场来宾、演员李枖原也跟著帮腔：「你们那时候是真的生气，镜头前都看得一清二楚！」
（图源：TV DAILY） （图源：TV DAILY）

殷志源从2007年开始就与罗暎锡在KBS2《两天一夜》第一季长期合作，两人有著深厚的革命情感。 如今这番「相爱相杀」的吐槽，不仅让老粉回味无穷，也意外成为节目最大亮点。 网友笑翻留言：「这对欢喜冤家什么时候要再合体啦！」

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