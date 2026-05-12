《超能路人甲》车银优戏份完整保留！导演：以本剧的完成度为最优先

Netftlix原创剧集《超能路人甲》於5月12日上午举办制作发表会，而《超能路人甲》剧中的主角之一车银优，日前虽惹上逃税风波，但导演表示，会完整保留车银优在剧中所演出的份量而不予以剪辑，目的在於保全作品的完整性。

5月12日上午《超能路人甲》在首尔钟路区举办制作发表会，主要演员朴恩斌、崔允智、裴奈拏、孙贤周、金海淑、林成宰、崔代勋等人都亲身参与。包含了本剧导演刘仁植也出席，被问到主演之一的车银优日前卷入逃税风波是否会对本作品带来什么影响？导演表示在本剧的编辑与后制阶段才透过报导得知消息，而这部作品也是导演长久以来的梦想，更是许多人辛苦的心血结晶，因此以保留作品完成度为最优先考量。而有关车银优的问题导演也表示无法具体提及，但言下之意是不会将他的戏份做任何删减处理。



车银优虽然人在服役中，但却在今年1月爆出逃税风波，国税厅对车银优母亲设立的法人及签订的管理合约提出质疑并追讨相关税金，虽然他始终正面面对问题并已完成所有税金缴纳，也诚心向大众以及喜爱他的粉丝们致歉，但接下来问世的这部作品不免受到些许影响，车银优也即将於明年1月正式退伍。



而5月15日即将公开的《超能路人甲》描述的是1999世纪末偶然拥有了超能力的村庄霸王们，对抗威胁著和平的反派势力，只为保护世界而孤军奋战。车银优在剧中将饰演一位擅长使用念力的市政厅公务员。



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