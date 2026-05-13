车银优当兵缺席《超能路人甲》发表会！「国民奶奶」金海淑笑曝「周围都超好奇我和他合作」

资深演员金海淑最新力作来了！她12日出席Netflix新剧《超能路人甲》制作发表会，畅聊饰演朴恩斌奶奶的幕后故事，还不忘提到「脸蛋天才」车银优，透露身边的人都超好奇跟他合作的感觉。

金海淑在剧中饰演朴恩斌的奶奶「金田福」，她在发表会上介绍自己的角色：「以前是明洞地下钱庄界的传奇大咖，曾被称为『King田福』。 现在为了人生中唯一的孙女，经营著『大手餐厅』，拚了命守护在她身边。」她更卖关子说：「这是个有很多反转的角色，我为了把反转的魅力展现出来，下了很多功夫。」



谈到拍摄现场的气氛，金海淑开心表示：「现场真的非常愉快。 我一说要跟车银优拍戏，周围的人都超好奇的。」她接著笑说：「这次在片场我年纪最大，所以我也尽全力做好『前辈的角色』，努力带领大家。」



《超能路人甲》以1999年世纪末为背景，讲述一群偶然获得超能力的「社区傻瓜们」，为了对抗威胁和平的坏蛋，奋不顾身守护世界的超能力喜剧冒险故事。 剧中车银优饰演拥有念力超能力的海城市公务员「李运政」，但因为他目前正在服兵役，所以当天缺席了制作发表会。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻