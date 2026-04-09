妈妈的偶像GET！Jennie晒与李政宰合照，网羡慕：最强孝顺女儿

BLACKPINK成员Jennie近日与影帝李政宰惊喜同框，梦幻合影引爆全网热议！原来这不只是一次偶然相遇，更是Jennie替妈妈圆了一个多年的追星梦。

前几日，Jennie在个人社群平台上po出一系列参加时尚品牌Jacquemus创办人Simon Porte Jacquemus首次访韩庆祝活动的照片。 其中多张照片捕捉到她与李政宰并肩同行的画面。 两人皆以黑色正装造型亮相，Jennie戴著墨镜散发神秘魅力，李政宰则以胶框眼镜搭配白衬衫，展现优雅成熟的气质，画面宛如电影场景。



这组合照之所以特别受到瞩目，背后藏著一个温馨的小故事。 Jennie过去曾在综艺节目中透露：「我妈妈是李政宰演员的超级粉丝，本来想如果生的是儿子，就取名为跟电视剧《沙漏》中李政宰的角色『在熙』，但我是女儿，妈妈考虑了很久要不要用『在熙』，最后选了和『在熙』发音很相似的Jennie。」这段话当年曝光后就让许多粉丝印象深刻。



如今Jennie不仅亲自与妈妈的偶像同框合影，还一起走在活动红毯上，堪称「成功粉丝」的终极典范。 全球粉丝看到照片后纷纷激动留言：「视觉化学反应太完美了」、「可以想像Jennie妈妈有多开心」、「这根本是追星最高境界」、「妈妈一定在萤幕前尖叫」。

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