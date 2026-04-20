SEVENTEEN夫胜寛绝美女装引爆全网讨论：疯了～比我还漂亮！！好像VIVIZ严智XD

上周韩网 theqoo 出现了一篇题为「男偶像出道12年后女扮男装…（警告：内容令人震惊）」的文章，点进去后却获得了一致好评！到底发生了什么事？？

请看网友的第一篇分享：这女生好美～怎么可以跟SEVENTEEN成员DK演对手戏！下面尖叫声不断～

第二篇：等一下，越看越眼熟了...这个人不就是？！

然后...成员玟奎（珉奎）也加入这场情境剧，超帅男二号登场

基本上这段影片VCR就是致敬他们小分队 DxS〈BLUE〉的 MV

原PO最后表示：是 SEVENTEEN 成员 夫胜寛，比想像中还适合，所以真的很冲击



▼韩国网友评论：

1. 为什么这么漂亮啦！！

2. 疯了～比我还漂亮！太令人惊讶了

3. 粉丝一定超开心，我也好想在现场啊

4. 这是粉丝见面对吗？太有趣了啦，不愧是SEVENTEEN

5. 太好笑了，夫小姐真的很美

6. 我觉得好像VIVIZ严智ㅋㅋ

7. 出乎意料地……漂亮？等等，为什么这么漂亮？哈哈哈哈哈

8. 这美貌太自然了，直接原地出道吧，你是我的本命

9. 我也觉得像严智

10. 一开始，我还以为他是演员呢，哈哈哈哈

11. 我也是，我以为他是Pledis娱乐想要推的新女团成员

12. 我觉得拍摄现场肯定笑疯了

13. 到底要怎么忍住不笑啦ㅋㅋㅋㅋ

14. 出道12年已经是一线偶像的胜寛，为了让粉丝开心，甚至愿意女扮男装、认真努力搞笑，真的好敬业

15. 我在现场，真的全都疯了

16. 观众席也有SEVENTEEN成员欣赏这个影片，太好笑了

原出处：https://reurl.cc/V20m2R

Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻