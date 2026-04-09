tvN 发文庆祝热门韩剧《背著善宰跑》播出两周年！边佑锡&金惠奫「甜蜜名场面」再掀回忆杀

tvN 官方为迎接《背著善宰跑》播出两周年，发文再次唤起粉丝们的回忆。那份永恒的浪漫余韵，至今仍让许多剧迷记得善宰与小率（小素）。

8 日，tvN 透过官方频道帐号公开了自行制作的海报，内容剪辑了《背著善宰跑》过去的剧照与经典名场面。



tvN 写道：「我们会努力奔跑，前往有粉丝们在的 2026 年。随著飘落的樱花花瓣到来的《背著善宰跑》两周年。好想时间跳跃，再见一次我们的率与善宰啊…」再次唤起了率（金惠奫 饰）与善宰（边佑锡 饰）这两个角色。



两人甜蜜的青春恋情合照，如今再看依然令人感动。甚至连婚礼照片也让人更想重新回顾整部剧。



该剧改编自网路小说《明日的第一》，於 2024 年 4 月 8 日首播，在约两个月的播出期间掀起热潮。直到两周年的现在，仍被称为经典爱情剧，也形成了全球粉丝群，无论国内还是海外都拥有极高的人气。



金惠奫站稳浪漫喜剧女一号的地位，边佑锡也因为「善宰」这个角色而大爆红并站上一线，提升了全球影响力。



另一方面，边佑锡将透过预计 4 月 10 日首播的 MBC 新剧《21世纪大君夫人》回归电视剧萤幕（海外由Disney+独家上线）；金惠奫则正透过刚上映的韩国惊悚电影《杀木池》与观众见面。

Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻