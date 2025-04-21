车银优向参与文彬追思歌曲〈梦中的月亮〉的KPOP同事们，送出总价值4000万韩元的手镯来表达谢意

演员兼ASTRO成员车银优为追悼已故文彬，向同僚们送上了大手笔的礼物。22位KPOP歌手参与的追思歌曲〈梦中的月亮〉的录制影片公开不到两天的时间，也已经累积了263万观看次数，相当催泪。

根据韩媒日间体育报导．演艺圈相关人士透露，车银优近日向参与数位单曲〈梦中的月亮〉（Memory of the Moon）的艺人们赠送了他担任法国巴黎品牌大使的奢侈品Chaumet的手炼。



於19日发行的〈梦中的月亮〉是为纪念於2023年4月19日离世的ASTRO成员文彬所制作的追悼曲。以「打开月之门后，给等待著的文彬的信」为主题，承载了同僚们对文彬不变的思念与真挚的心意。



包含车银优在内，ASTRO成员MJ、JIN JIN、尹产贺、Rocky，文彬妹妹Billlie的文秀雅，以及VIVIZ的银河、信飞及严智，MONSTA X的玟赫、基贤、I.M，SEVENTEEN的Hoshi、圆佑、珉奎、DK、胜寛，HELLO GLOOM、磪有情、金度延、SF9灿熙、Stray Kids方灿...等，共计22位艺人参与其中，据了解车银优为所有人都准备了手炼作为礼物。

▼大家对这次歌曲制作的想法，以及对文彬想说的话：



车银优赠送的手炼为镶有三颗钻石设计的「Bee My Love」系列Chaumet手炼，目前每条售价为189万韩元。若包含自己在内共购买22条，总价约为4158万韩元。此举则是为了向因文彬齐心协力的同僚们表达感谢之意，也希望与他们一同分享与文彬的回忆，才准备了这份特别的礼物。



而〈梦中的月亮〉的音源收益将全额捐赠给有需要的地方。

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