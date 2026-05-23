张员瑛首曝 137 亿豪宅内装！「2亿沙发、700万粉红灯」全现金打造公主宫殿，连水杯都要百万天价

大势女团 IVE 人气成员张员瑛，日前透过个人 IGpo出多张居家私密照，首度曝光自家客厅的超奢华内装，从家具到小摆饰清一色全是一线国际高奢大牌，惊人天价瞬间引爆全网跪著看！

沙发比我房间大！Jieber 夫妇同款「沙丘沙发」砸 500 万不手软

照片中，张员瑛惬意地躺在红色沙发上，摆出各种精致的时尚 Pose。 眼尖的网民立刻起底，这组沙发来头大到吓死人！它是法国传奇设计师 Pierre Paulin 於 1970 年代打造的殿堂级神作「Dune Sofa（沙丘沙发）」，单是一个小模组就要价1000万韩币， 要组合出张员瑛照片中那种宽敞的「沙丘规模」，整套沙发总价推估高达 2 亿韩元！





这款沙发被视为法国现代家具史的重要作品之一，至今仍采限量订制，有钱还要排队排到天荒地老，连小贾斯汀（Justin Bieber）夫妇都是死忠爱用者，网民看傻眼直呼：「她的一组沙发可以付我房子的头期款了！」





700万联名灯饰、纯羊毛手工羊！欧洲高奢酒店规格搬回家

不仅沙发，客厅角落的粉红落地灯来自德国家具大牌 KARE 与国际设计大师 Karim Rashid 联名的「Fluid Realities」系列，单价高达 700 万韩元。



一旁的绵羊摆饰是德国顶级手工艺品牌Meier Germany 的Pink Sheep，售价最高可达 150 万韩元。



房间一角的环保无烟壁炉则是澳大利亚先驱品牌EcoSmart Fire的「Ghost」系列，以燃烧乙醇无黑烟为卖点，要价约 500 万韩元。



夸张的是，张员瑛手中随便拿著的一个玻璃杯，是来自法国顶级水晶品牌 BACCARAT，售价超过 130 万韩元; 连边桌上一颗小小的樱桃摆饰，也来自灯饰同品牌KARE，要价约 13 万韩元，无处不透露出「财阀千金」般的精致生活感。





21岁变身「汉南洞富婆」！137亿别墅「全额现金」一笔清

照片公开后，韩网友惊叹狂刷留言：「这才是真正的Young & rich」、「还以为是时尚片场，居然是私人住家」、「沙发比我的房间都大」、「公主当然要住在宫殿里」。

事实上，年仅 21 岁的张员瑛雄厚财力早前就曾引发轰动。 她於去年3 月一举砸下 137 亿韩元全额现金，买下了首尔顶级富豪区——汉南洞「UN Village」内的超豪华别墅。 如今豪宅内装曝光，再度坐实了她「演艺圈新一代地产女王」的地位。



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻