「演员不该当替罪羊！」韩国史名师向IU、边佑锡低头致歉：看到他们道歉，我很难受

在《21世纪大君夫人》历史歪曲争议愈演愈烈之际，曾公开狙击该剧的韩国史明星讲师崔泰成，近日突然发文向剧中演员们道歉了。

崔泰成19日在自己的SNS上写道：「对於因为我昨天上传的文章而受到伤害的演员们，我要说声对不起。」尤其直接向IU和边佑锡表达了歉意。 他坦言：「看到IU演员在生日派对放映会上流泪的样子，还有边佑锡演员的手写信，我心里真的很不好受。」

不过崔泰成也解释，自己的发言似乎被误解了。 他说自己原本是想呼吁「不要再重复这种情况，现在需要改善制度」，结果没想到火烧到无辜的人身上。 他特别批评了外界对演员专业性的过高要求：「我自己有时候都会搞混历史用语了，要求演员们连这么专业的术语和情境都完全理解，真的太强人所难了。」



崔泰成强调，根本的解决之道是强化历史考证系统。 他认为：「考证系统应该要像坚固的盔甲一样保护演员们，但现在总是太松散、让人不放心。 所以我才写了不要再让演员们当替罪羊的文章，也提出了成立历史剧考证研究所的替代方案。」他呼吁大家与其攻击特定人物，不如一起把心力放在建立更严谨的考证机制上，也拜托制作单位「要给考证研究所合理的费用和时间」。



早在《21世纪大君夫人》爆出歪曲历史争议时，崔泰成就曾直接点出制作单位轻视考证的问题。 当时他批评：「演员酬劳好几亿（韩元，下同）毫不手软地给，但历史考证费用却想用几十万打发？ 为了节目制作，为什么这么忽视考证需要的时间？」还要制作单位「拜托尊重历史学界」。 如今他虽向演员道歉，但对於改善考证系统的呼吁，立场依然没变。



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