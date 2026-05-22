《21世纪大君夫人》IU、边佑锡：韩国社会强加的不公连带责任，为何让演员站在前线承担这一切？

热门韩剧《21世纪大君夫人》导演编剧所带领的团队剧组疏失，却是主演 IU、边佑锡出面率先道歉，韩国社会强加的不公连带责任，现在这个局面...让人感到遗憾。

剧在播毕后，因历史考证错误遭到韩网全方位批评，主演们却承受了所有余波。



现场的失误与考证失败，被缩短集数等剪辑问题，理应完全是导演组与编剧组的责任。然而，如今却出现了最矛盾的情况——真正承受最严苛代价的，反而是那些一直在幕后默默做好本分的演员。



MBC、Disney+《21世纪大君夫人》在播出结束后，因考证错误而遭到舆论批判，主演们也正面承受著这场风波。



20日播出的 tvN 综艺《刘QUIZ ON THE BLOCK》中，孔升妍的出演内容被删减了约10分钟，连剧名也完全消失。原本应该是祝贺她苦等多年后迎来全盛期的场合，却因急於消除争议而被大幅剪辑，令人遗憾。



剧中由孔升妍饰演的「大妃娘娘：尹苡廊」，其实是提升整部剧沉浸感的重要隐藏功臣。对於出道15年后终於让大众牢牢记住自己的演员来说，这部作品的意义绝不只是普通的出演作。然而，在《刘QUIZ》中，孔升妍却被塑造成连作品名称都无法亲口提及的模样，连《21世纪大君夫人》的字幕也消失不见。这实在令人感到惋惜。对演员过度要求「连带责任」，似乎也成了《刘QUIZ》制作组的负担。



对於创作历史题材大众文化内容的人来说，「历史考证」本来就是绝对优先的价值。第11集中登场的即位仪式场面所出现的致命错误，是制作组的失误，并非演员的错。演员或许能对剧本或导演提出意见，但无法进行审查。也就是说，那并不是演员该负责的领域。



收到剧本后站在镜头前演戏的演员，不该成为历史扭曲或考证错误的责任主体。演员既没有权限控制制作环境的漏洞，也没有义务审核最终剪辑版。错误的考证当然必须被修正，制作组的草率也理应受到批判。

观众的批评，应该完全指向创作者，也就是编剧、导演等制作团队。《21世纪大君夫人》制作组，导演与编剧，是直到主演IU在镜头前自责向粉丝致歉、边佑锡两度於公开场合道歉之后，才姗姗来迟地表达道歉立场。



其后虽然 OTT 平台持续进行后续修补，例如删除问题场面的音讯等，但真正应该负责的人，其对应始终慢了一拍。

如今，也该停止因作品的缺漏，就连带摧毁演员多年累积成果的连锁式批判。仅因部分考证错误，就全面否定整部作品，也不是值得提倡的态度。对於被制作组失误阴影掩盖的《21世纪大君夫人》演员们的处境，仍让人感到深深的遗憾。



PS：M 编个人心声 ➡︎ 这甚至是一个架空、创作出来的世界观，韩网目前却火力全开的炮轰演员和剧组，这局面让人看了非常心疼。

韩媒TVDaily报导出处：https://tvdaily.co.kr/read.php3?aid=17793260901787271002

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