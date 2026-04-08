BTS 柾国回应「直播不雅手势争议」：我不觉得自己有错，但还是想向感到不舒服的粉丝道歉

人气男团 BTS 防弹少年团 的成员 柾国（Jung Kook），针对在直播中做出比中指手势（对一旁的朋友）而引发的争议，公开表达了自己的立场。

8日，柾国在 Weverse 开启直播，提到了最近引发讨论的粗俗手势争议。



当天柾国表示：「因为有 ARMY（粉丝名），我很想做好。」他接著说：「我不能说自己是个很好的人，但我想我对大家一直都很真心。所以，在离开之前，我想先向大家道歉。」



他补充表示：「不过我也不知道自己之后会不会又突然做出什么事。我就是那种有时候这样、有时候那样的人。」并说：「我不会去犯罪或做坏事，但作为一个人，有时候难免会那样。如果觉得不对，希望大家可以指出来，我也会看到并接受。」

同时，柾国表示：「我并不觉得自己做错了。说实话，那到底有什么错呢？而且当我那样做的时候，其实也有很多人觉得很好。」他接著说：「所以我不认为那是错，但 ARMY 有各式各样的人，可能也有感到不舒服的粉丝。因此对於那部分，我还是想说声对不起。」



另外柾国也提到：「这段应该也会被剪辑后上传吧。最近的剪辑都很断章取义，对吧？我又不是对 ARMY 骂脏话，而是对朋友骂脏话也是有可能的吧。」他表示：「当然在镜头前说脏话可能会让人不舒服，但在镜头前骂脏话的艺人其实也很多。所以我不觉得那是错的。」

早前，柾国在2月凌晨曾开启约1.5小时的直播与粉丝交流。当时他在饮酒状态下进行，过程中对一旁的友人做出比中指手势并说出脏话，因此引发了争议。



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