「郑氏姐妹」合体！Krystal & Jessica联手出演《SNL Korea 8》，曾出书手撕少时、退团 12 年首破冰

Coupang Play喜剧秀《SNL Korea 8》今日震撼宣布，第9集将由冷艳女神Krystal（郑秀晶）担任主持，亲姐姐、少女时代出身的 Jessica（郑秀妍）则将以惊喜嘉宾身份特邀空降！这也是Jessica自 2014 年退团后，时隔整整 12 年首度重返南韩综主流艺。

制作团队透露，这对演艺圈著名的姐妹花，将在节目中爆笑挑战演出「性格南辕北辙的亲姐妹」短剧，带来粉丝期盼已久的同框画面。







Jessica 这次出演之所以引起关注，全因她当年与老东家 SM 娱乐及少女时代的退团恩怨太过惨烈。 2014 年 9 月，Jessica单方面主张被退团：「我突然收到经纪公司和其他 8 名成员的通知，告诉我从今天起我不再是少时成员。」

对此，SM 娱乐当时随即发强硬声明反击，直指在团体活动优先顺序与利益相冲突的情况下，Jessica 仍执意展开个人时尚品牌的事业，导致团队无法继续维持。 此外，当时外界更盛传她即将与品牌实质金主、美籍韩裔富商男友权宁一（Tyler Kwon）闪婚，虽然随后遭 Jessica 亲口否认，但双方关系早已彻底撕裂。



即便退团多年，Jessica 与少时的舞台下暗涌依旧不减。 2022 年 8 月，她在海外出版英文自传式小说《Bright》，书中描写 9 人组人气女团成员「Rachel」因为发展时尚副业与队友爆发激烈矛盾，最终遭到无情退出的故事。 该书出版后，被外界普遍解读为是「影射少女时代成员」的狙击之作。

在韩国活动全面停摆后，Jessica 将事业中心转向大中华区，先是於 2022 年参加中国芒果 TV 顶流熟女选秀综艺《乘风破浪的姐姐》第三季，最终斩获决赛亚军风光成团，随后接连出演《乐队的海边》、《与彩云相遇》等内地综艺，一度被南韩业界认定已放弃韩国演艺路。 而今晚她闪电重返韩国主流节目，无疑打破长达 12 年的封印观测。



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