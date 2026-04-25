ALLDAY PROJECT成员Tarzzan当面向GD「要电话」！互动超自然掀热议，网赞：很有分寸感也很聪明、好羡慕

小自己14岁的后辈当面向GD要电话？互动影片曝光后在网路上疯传，引发热议。

23日，GD（G-Dragon，权志龙）出席设计师 Verdy 的个人展览活动。当天现场除了他之外，还有多位艺人到场，而他与 ALLDAY PROJECT 成员 Tarzzan 同框的影片曝光后，立刻引发关注。



当天有网友在社群平台上以「Tarzzan 拿到 GD 的电话了」为题，疯传两人互动影片。画面中，Tarzzan 自然地对 GD 说：「大哥，我会联系你的」，并递上手机；GD 则回应：「你不是已经有我号码了吗？」随后直接帮对方输入并留下自己的联络方式，互动十分自然。

아니 ㅌ ㅏ잔님이 지드래곤 번호 땄음

미치겠닼ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/9OwG9EJpOr — dd (@ariesmauve) April 23, 2026

影片曝光后，网友纷纷留言表示：「不是 Tarzzan 是社交高手吧？时机真是绝了」、「很有分寸感也很聪明」、「完全就是哥哥弟弟的氛围」、「太自然地要号码了」、「GD 的脸真的好可爱啊 ！少年美」、「你们俩看起来很熟，以爲已经有号码了」、「好羡慕羡慕 Tarzzan」等等。

另一方面，GD 近期也与太阳、大声以 BIGBANG 完整体身份，登上2026年美国科切拉音乐节（Coachella），并宣布在8月举行 BIGBANG 出道20周年纪念演唱会，消息一出让粉丝相当期待。而 Tarzzan 所出演的 Netflix 全新综艺《到底为什么要登山？》则预计於8月播出，同样备受关注。



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