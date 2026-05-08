aespa 真的用上「权志龙使用券」？GD 惊喜助阵新曲〈WDA〉Feat.，梦幻组合掀起热烈讨论！
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aespa 真的用上「权志龙使用券」？GD 惊喜助阵新曲〈WDA〉Feat.，梦幻组合掀起热烈讨论！

KPOP   2026年5月8日   星期五12:22   Yuan  

（封面图源：SM娱乐、IG@8lo8lo8lowme）

GD 和 aespa 这个组合好新鲜，大家期待他们的合作曲吗？

人气女团 aespa 将在正规二辑《Lemonade》回归前，於11日下午6点抢先公开先行曲〈WDA（Whole Different Animal）〉，而这次最大的惊喜，莫过於 GD（权志龙）亲自参与 Featuring。
（图源：SM娱乐）

不只如此，GD 还直接参与自己 rap part 的制作，让粉丝对歌曲完成度更加期待，也更加好奇 aespa 与 GD 这次究竟会碰撞出什么样的音乐火花。〈WDA〉则是一首以 Hip-hop 为基底的舞曲，搭配气势强烈的 synth bass 与厚重 hook，整体氛围相当强烈，也展现 aespa 更成熟、更具攻击性的音乐风格，同时预告世界观即将开启全新篇章。
（图源：GALAXY Corp）

尤其 aespa 先前曾出演综艺《Good Day》，还成功标下「志龙券（GD 使用券）」，当时就已掀起高度讨论。Defconn 还笑说：「不管什么请求都能答应，甚至权志龙可以去你家帮忙大扫除。」现场出演者也纷纷提出各种愿望，包括 Featuring、打蟑螂、出演作品、作曲等，让现场笑声不断 XD
（图源：《Good Day》截图）

最后因竞争太激烈，制作组直接把最终决定权交给 GD，最终由 aespa 成功获得「志龙券」。当时 Ningning 还笑问 GD：「所以到底是可以帮忙打蟑螂，还是能 Featuring？」GD 则回应：「会照 aespa 成员想要的去做。」也让这次合作更加添想像空间，粉丝更忍不住猜测：「这次真的把志龙券用在这里了吗？」
（图源：《Good Day》截图）

另外，aespa 正规二辑《LEMONADE》将在5月29日发行，新专辑共收录包含先行双主打〈WDA〉在内的10首歌曲，已经让不少粉丝等不及了！

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