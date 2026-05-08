aespa 真的用上「权志龙使用券」？GD 惊喜助阵新曲〈WDA〉Feat.，梦幻组合掀起热烈讨论！

GD 和 aespa 这个组合好新鲜，大家期待他们的合作曲吗？

人气女团 aespa 将在正规二辑《Lemonade》回归前，於11日下午6点抢先公开先行曲〈WDA（Whole Different Animal）〉，而这次最大的惊喜，莫过於 GD（权志龙）亲自参与 Featuring。



不只如此，GD 还直接参与自己 rap part 的制作，让粉丝对歌曲完成度更加期待，也更加好奇 aespa 与 GD 这次究竟会碰撞出什么样的音乐火花。〈WDA〉则是一首以 Hip-hop 为基底的舞曲，搭配气势强烈的 synth bass 与厚重 hook，整体氛围相当强烈，也展现 aespa 更成熟、更具攻击性的音乐风格，同时预告世界观即将开启全新篇章。



尤其 aespa 先前曾出演综艺《Good Day》，还成功标下「志龙券（GD 使用券）」，当时就已掀起高度讨论。Defconn 还笑说：「不管什么请求都能答应，甚至权志龙可以去你家帮忙大扫除。」现场出演者也纷纷提出各种愿望，包括 Featuring、打蟑螂、出演作品、作曲等，让现场笑声不断 XD



最后因竞争太激烈，制作组直接把最终决定权交给 GD，最终由 aespa 成功获得「志龙券」。当时 Ningning 还笑问 GD：「所以到底是可以帮忙打蟑螂，还是能 Featuring？」GD 则回应：「会照 aespa 成员想要的去做。」也让这次合作更加添想像空间，粉丝更忍不住猜测：「这次真的把志龙券用在这里了吗？」



另外，aespa 正规二辑《LEMONADE》将在5月29日发行，新专辑共收录包含先行双主打〈WDA〉在内的10首歌曲，已经让不少粉丝等不及了！

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