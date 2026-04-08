国民综艺回来了！《Happy Together》6年后重启，大神刘在锡打造全新音乐选秀节目

韩国国民综艺《Happy Together》时隔 6 年复活，计划在 7 月首播。

KBS 2TV 於 8 日表示：「《Happy Together》将以全新企划，时隔 6 年再次与观众见面。这次将以故事型音乐选秀节目回归。」



《Happy Together》自 2001 年至 2020 年播出，长达约 20 年，是一档深受喜爱的综艺节目。节目曾诞生「书包谈话」、「托盘卡拉OK」、「Friends」、「桑拿谈话」等人气环节，获得观众喜爱。





新节目名称为《Happy Together－因为不是一个人所以更好》。节目灵魂人物刘在锡此次也将继续担任 MC 主持人，并将推出史上首次「以故事为核心」的选秀形式，证明「为何必须一起唱歌」。



节目采团队形式选秀。无论年龄、音乐类型、资格条件，甚至人数都没有任何限制，只要是团队就可以报名参加。与一般只看歌唱实力的选秀不同，本节目将把「团队自己的故事」与「合声默契」作为核心评审标准。

节目也将延续《Happy Together》一贯的品牌精神，同时透过音乐重新诠释「一起」的价值。

《Happy Together－因为不是一个人所以更好》将於 4 月 8 日~ 5 月 31 日透过官方网站招募参赛者，并预计於 7 月首播。

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