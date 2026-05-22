《鬼怪》10周年旅行预告公开！孔刘、李栋旭、金高银、刘寅娜重返江陵海边＋重现红围巾名场面，掀满满回忆杀

10年过去了～大家看起来几乎都没变啊！真的希望7月4日赶快到来！

tvN特别推出开台20周年纪念节目《因为有你才灿烂神－鬼怪10周年旅行》，找来孔刘、李栋旭、金高银、刘寅娜再度合体，一起前往江陵展开两天一夜、充满回忆的旅行。

公开的首支预告中，四人时隔10年再次站上《鬼怪》经典场面诞生的江陵海边，光是同框画面就已经让不少剧迷瞬间鼻酸。孔刘笑著说：「今天就开心地玩吧！」金高银则感性表示：「真的隔了10年才又来到这里。」李栋旭也忍不住惊呼：「《鬼怪》竟然已经10年了？」而刘寅娜则感叹：「看起来和那时候一模一样！真是神奇。」



节目中，四人也再次造访剧中池恩倬（金高银 饰）第一次召唤鬼怪金信（孔刘 饰）的注文津防波堤，熟悉的红色围巾、荞麦花与经典 OST〈Beautiful〉再度出现，瞬间把观众拉回当年的追剧回忆。而李栋旭甚至还亲自戴上红围巾，和刘寅娜一起重现经典场面！吼～ OST 一响起，真的瞬间让人想起当年追《鬼怪》的日子啊！



预告公开后，网友也纷纷表示：「还要等到7月4日……我现在就想看」、「10年过去了～四个人还是老样子，真是鬼怪啊」、「我的人生电视剧ㅠㅠ竟然这么快就10周年，谢谢你们又聚在一起」、「原来只有我变老了啊」、「好幸福的售后」、「回忆全部涌上来了」、「好期待播出」等等。

而《鬼怪》於2016年播出，当时创下有线电视剧首度突破20%收视率的纪录，掀起现象级热潮，至今仍是不少观众心中的的人生韩剧。这次的10周年旅行，也将再次带观众重温那段曾经让无数人又哭又笑、至今依然难忘的《鬼怪》回忆。



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