防弹少年团再创神话！新曲〈SWIM〉稳坐告示牌亚军，专辑《ARIRANG》蝉联榜首创韩星首见纪录

BTS防弹少年团的新歌〈SWIM〉在美国告示牌「Billboard Hot 100」单曲榜展现超强后劲，连续两周稳守上位圈;而收录该曲的专辑《ARIRANG》更是强势蝉联专辑榜冠军，写下韩国歌手史无前例的新篇章。

榜单收割机：〈SWIM〉蝉联三冠王 《ARIRANG》创历史纪录

根据Billboard当地时间 7 日公开的预告，新歌〈SWIM〉在 4 月 11 日发布的「告示牌百大热门榜」（Billboard Hot 100）高居第 2 位。 继上周（4 月 4 日）夺冠后，连续两周守住最上位圈，同时证明了歌曲的大众性与话题性。 更惊人的是，该曲在「Global 200」、「Global（不含美国）」以及「数位单曲销售」三大榜单中再度全数夺冠，达成了极其罕见的连续两周「三冠王」霸榜纪录。

同时， 新专辑《ARIRANG》也传来捷报，连续两周称霸「告示牌 200 大专辑榜」（Billboard 200），创下了韩国歌手史上首次的纪录，再次刷新 K-Pop 在美发展的天花板。



统治级数据：全曲入榜！串流播放量「破亿」疯传

在 3 月 27 日至 4 月 2 日的统计期间内，〈SWIM〉展现了均衡的成长：「Global 200」串流播放次数狂飙至 1 亿 630 万次，下载量 11 万 4000 次; 美国以外地区串流达 9170 万次，下载量 4 万 6000 次。

除了主打歌，专辑中的其他收录曲也表现强劲：〈Body to Body〉稳居 Global 两大榜单的第 2 名; 〈Hooligan〉（5位）、〈FYA〉（6位）、〈NORMAL〉（7位）、〈2.0〉（8位） 等多首歌曲皆进入「Global（不含美国）」前十名。

BTS 的影响力不局限於美洲，〈SWIM〉在欧洲同样捷报频传，分别摘下德国官方音乐榜（Offizielle Deutsche Charts）第3名及英国官方单曲榜（Official Singles Chart Top 100）第5名。 而在 YouTube 平台上，更以单周约 5260 万次的播放量，连续两周蝉联音乐周榜冠军，成功巩固了全球热门歌曲的地位。



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