从《柔美的细胞小将》到《菜鸟伙房兵》！TVING成功将韩剧「网漫宇宙」拍出新高度

OTT 平台 TVING 正透过网漫改编剧，打造独树一格的影像叙事风格。藉由积极活用动画与游戏元素的演出方式，不只成功抓住原作粉丝，也兼顾大众性，逐渐形成所谓的「TVING式网漫剧」特色，也为电视台 tvN 增添不少新鲜活力。

代表案例之一，就是 TVING 原创韩剧《柔美的细胞小将》系列。最近第三季完结的《柔美的细胞小将3》，改编自同名网漫，讲述成为明星作家的柔美（金高银 饰）遇见意想不到的人物后，再次经历爱情与情感变化的「细胞共感罗曼史」。



《柔美的细胞小将》自 2021 年首播时，就因真人剧结合 3D 动画角色的独特形式而备受瞩目。剧中将主角柔美的情感视觉化为「细胞」角色，并搭配个性鲜明的声优演出，成功将原作特有的感性以影像方式呈现。



第三季也延续了这样的演出基调，提升死忠观众的满意度。如同前几季透过细胞角色的互动描绘恋爱与日常情绪变化、引发观众共鸣的路线，新一季则描写柔美遇见驯鹿（金载原 饰）后一路走向婚姻、迎来圆满 Happy Ending 的过程，而柔美与驯鹿的细胞们也成为了追剧亮点。



包括为了在「主要细胞」位置暗中较劲的柔美爱情细胞与作家细胞、每天无精打采像不停转动齿轮般的驯鹿理性细胞，以及高喊著对柔美爱意的「驯鹿将军细胞」等，都展现出鲜明魅力，获得观众喜爱。



这股趋势，也延续到了 11 日开播的新剧《菜鸟伙房兵》。该剧改编自同名人气网漫，以军队为现实背景，结合游戏奇幻元素，讲述不拿枪、改拿菜刀，不配子弹带、改系围裙的二等兵姜成宰（朴志训 饰），一步步成长为「传说级伙房兵」的军事料理奇幻剧。





《菜鸟伙房兵》将原作中的核心装置——任务视窗、状态栏系统等，以 CG 特效方式呈现在剧中，甚至加入声优旁白，把游戏操作感转化为影像语言。这不只是单纯把网漫内容影像化，更是一种试图将原作读者熟悉的「阅读方式」，转变成观影体验的尝试。



作品积极活用网漫与游戏特有的叙事语法，进一步放大喜剧效果，也因此获得观众好评。



在 OTT 竞争日趋激烈的情况下，TVING 并未停留在单纯翻拍网漫，而是将其扩展成属於平台的演出实验场。无论是细胞角色还是游戏使用者介面等跳脱既有韩剧语法的尝试，都让「TVING式网漫剧」的定位变得更加鲜明。

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