法院认证「ILLIT抄袭NewJeans」是假消息！恶意YouTuber遭判赔1500万，HYBE维权胜诉

「NewJeans vs ILLIT」抄袭争议终於正式落幕！针对长期散布「ILLIT 抄袭编舞」及「HYBE 排挤 Hanni」等虚假讯息的 YouTuber A 某，首尔西部地方法院於今（7 日）作出判决，认定其影片内容多为诽谤及虚构，判处 A 某须赔偿 HYBE 1500 万韩元，判决即日起正式生效。

根据法院判决，A 某在 HYBE 与 ADOR 前代表闵熙珍爆发内斗期间，在 6 个月内疯狂发布 31 部抨击 HYBE 的影片，甚至在字幕大喇喇标注「掌握抄袭证据」。 法官认为，A 某在未经查证的情况下，仅凭新闻争议就断言 ILLIT 抄袭，已严重构成名誉损毁。



此外，A 某还曾发布「ILLIT 经纪人叫人无视 Hanni」以及「HYBE 集体排挤 NewJeans」等耸动影片，并毒舌评论 ILLIT 成员「开麦实力不成熟」、「服装像幼儿退化」等贬低内容。

HYBE 於 2024 年 12 月向 A 提告某并索赔 3 亿韩元。 尽管 A 某辩称自己只是「对偶像产业发表个人意见」，且自认只是小 YouTuber，无法撼动 HYBE 这种大企业的社会评价。 然而法院并不买帐，认定 A 某上传虚假影片损害 HYBE 名誉之事实成立：「在没有足以认定 ILLIT 抄袭 NewJeans 编舞之资料的情况下，A 某在未核实真伪的状态下便发布了相关影片。」



对於「ILLIT经纪人要求无视Hanni」的质疑，法官引用去年 10 月NewJeans 与 ADOR 专属合约有效的判决内容，明确指出：「查无证据认定 Hanni 曾听到经纪人说要无视她。」 针对发布贬低 ILLIT 实力之影片，法院亦认为：「确实属於诽谤 HYBE 与 ILLIT 的内容。」法院更直言，A 某影片点阅率最高达 800 万次，极具影响力，确实构成了损害 HYBE 名誉或阻碍业务的行为。

虽然 HYBE 最初要求赔偿 3 亿韩元，但法院综合考量影片内容、发布次数及点阅率、HYBE 的产业地位等因素，最终裁定赔偿金额为 1500 万韩元。 目前双方均未提出抗告，一审判决已告确定。

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