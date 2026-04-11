全新韩剧《21世纪大君夫人》首播收视夺冠、强势开局！IU 霸气向边佑锡求婚，露出意味深长的笑容

将震撼21世纪整个宇宙的 IU、边佑锡浪漫爱情故事正式展开，大家开追了吗～？！(╯✧∇✧)╯

10日晚间播出的 MBC 金土剧《21世纪大君夫人》首播第1集收视率，根据收视调查公司 Nielsen Korea 统计，首都圈达 8.2%、全国 7.8%，拿下金土剧收视率第1名，同时也登上首都圈家庭周五节目整体收视第1名，宣告了以冠军之姿强势开局。



收视毫无意外的夺冠，夺下三冠王称号！

在反映媒体消费环境变化、被视为频道竞争力核心指标的 20～54岁族群收视率中也达到 3.8%，在首都圈、20～54岁族群与全国家庭收视率方面，全部夺下金土剧第1名，成功达成「三冠王」。其中，成熙周（IU 饰）在被拒绝觐见后，说明理由再次提出觐见请求的场面，首都圈瞬间最高收视更冲上 9.3%。



当天播出的内容描绘了梦想翻身的 财阀 成熙周，一路走到向王族 理安大君-李莞（边佑锡 饰）求婚的过程，将观众带入「21世纪君主立宪制」的世界。



男女主角各自的人生烦恼与窘境

美妆集团 Castle Beauty 代表成熙周在人生中始终名列前茅，但始终无法摆脱「平民出身、庶出」的身分限制。带著成见的目光与若有似无的差别对待，逐渐让原本从不低头、始终自信满满的成熙周，开始慢慢缩起肩膀。



代替年幼王处理政务的理安大君，也因为身为王室次子的身分——既不能太耀眼，也不能太张扬——只能压抑地生活著。甚至连因疼爱侄子而穿上的衣服，都被外界解读为出於「谋逆之心」的怪异行为，也让人能推测出理安大君在王室中的处境。



成熙周与理安大君的处境，也影响了他们选择结婚对象。当成熙周对替自己挑选了条件不相符结婚对象的父亲爆发怒火时，理安大君则承受著大妃尹苡廊（孔升妍 饰）的压力，被要求与她指定的女子结婚，以表达对幼王的支持。



於是，成熙周决定亲自寻找结婚对象，并突然想起在王诞辰宴上曾经见过的理安大君。她想到只要与外貌、能力、财力与身分兼具的理安大君结婚，就能实现身分翻身，於是立刻提出觐见申请。然而理安大君屡次拒绝了成熙周的觐见请求，反而激起了她更强烈的胜负欲。

IU 霸气向边佑锡求婚，意味深长的笑容

苦恼中的成熙周想起理安大君在诞辰宴上曾称她为「学妹」，於是以「学妹想向学长请教建议」为藉口再次申请觐见。对此产生兴趣的理安大君表示，无法拒绝王立学校学妹的求助，最终接受了觐见。

带著屡败屡战的挑战精神，终於坐到理安大君面前的成熙周毫不拐弯抹角，直接递上求婚书，并抛出震撼发言：「请和我结婚吧。」



面对这突如其来的求婚，理安大君脸上浮现意味深长的微笑，也让人更加好奇他是否会接受成熙周的求婚。

《21世纪大君夫人》透过描写对抗命运、试图选择自己人生道路的成熙周，以及必须顺从命运重量而活的理安大君，让观众自然而然地投入角色的情感。成熙周与家人的争执，以及围绕理安大君的王室矛盾交错展开，也让她决定向理安大君求婚的理由更具说服力。特别是演员们将角色融入其中的演技，从首播开始就大大提升了沉浸感。



此外，剧中「21世纪仍保留王室的君主立宪制」这一独特设定，也透过背景与服装等外在元素展现出魅力。融合韩国传统美学的服装，以及宫殿内摆放的现代家具，呈现出传统与现代交融的场面调度，进一步强化了《21世纪大君夫人》独有的氛围。



《21世纪大君夫人》第2集将於今晚9点40分播出，海外由 Disney+ 独家上线。



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