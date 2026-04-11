李辉才睽违4年回归综艺，观众不买单！韩网战翻：有必要追杀成这样？

韩国知名主持人李辉才在沉寂了4年之后，最近终於透过KBS2的《不朽的名曲》重返萤光幕。 本来应该是开开心心的复出，没想到大众的反应却很冷淡，甚至引发了正反两派论战，网路上吵成一片。

李辉才这次的复出备受关注，毕竟这是他自2020年以后，时隔约4年才正式回到演艺圈。 日前他参赛者的身分登台，录制了《不朽的名曲》。 不过他当天很低调，没有走记者拍照区，而是从另外的通道直接进去录影。

据说在录影过程中他唱到《随著岁月流逝》这首歌时，情绪一上来，忍不住在现场落泪。 后来公开的预告片里，他也红著眼眶跟观众打招呼说：「好久不见了，我是李辉才。」李辉才会在演艺圈消声匿迹，其实是因为2016年主持SBS演技大赏时接连说出好几句引发争议的话，形象大伤。 后来又加上老婆文贞媛的楼层噪音问题，还有小孩玩具的纠纷，各种负面新闻接连爆开，让舆论风向彻底逆转。 最后他们一家人干脆直接搬到加拿大，他的演艺事业也就此停摆。



这次他复出的消息一传出，不少观众的第一反应就是「傻眼」。 在《不朽的名曲》官网的留言板上，接连出现反对李辉才上节目的留言，看得出大家还是没能原谅他。不过随著时间过去，网路上也开始出现另一种声音。 有些网友觉得，大家对李辉才的批评好像有点太过头了。 他们质疑，李辉才又没做什么要被法律惩罚的坏事，只是因为形象受损，就要这样被骂这么多年，真的合理吗？



网路上开始出现类似这样的言论：「他又不是犯罪，干嘛要这样往死里骂？」、「都已经休息4年了，人总会改变吧？」、「有些吸毒的艺人都能大方出来活动了，对他是不是太严格了？」、「我觉得他已经反省够久了啦。」



也有网友点出，其实演艺圈里，不少因为酒驾或吸毒等法律问题而惹出争议的艺人，在沉寂一段时间后也都纷纷复出活动。 对比下来，李辉才只是因为主持争议和家务事就被抵制这么久，好像确实有那么点「双标」的感觉，也让这场论战越吵越热。

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