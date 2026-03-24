李寿根节目上深情告白：所有财产都在妻子名下「如果不是因为我，她本来可以过得很幸福」

李寿根在出演 SBS 综艺节目《不是啦但是真的！》时，表达了对妻子的深厚爱意，引发共鸣。

当天，李尚敏对李寿根说：「你在爱情上真的是全力以赴呢，听说你把所有财产都登记在妻子名下。」打开了话题。对此李寿根回答：「所有财产都在我妻子的名下，只有贷款是在我名下。」



这时卓在勋问道：「是因为这样就不会被离婚吗？」李寿根指著卓在勋和李尚敏说：「我都知道，你们前妻们的事。是不是要我全部说出来？」对两人发起反击。卓在勋与李尚敏立刻闭上嘴巴，引发现场笑声。

李寿根还表示，虽然知道存提款的纪录，但并不知道存摺里究竟有多少钱，并说：「我也不需要零用钱，也没什么要花钱的地方。像洗碗、做饭之类的事情，大多都是我在做。」



李寿根的妻子曾因生产后遗症接受肾脏移植手术，之后也曾再次进行移植手术。这也让人感受到李寿根对妻子的深情。

接著李寿根说：「离婚当中有80%以上，如果男人真的想守住婚姻，就不会离婚。女人很难轻易放下名为家庭的羁绊。」他还继续对卓在勋投出「直球提问」说：「哥如果真的想守住婚姻，是不是也守得住？」让卓在勋一时语塞。



此外，李寿根提到正在与病魔抗争的妻子时表示：「如果不是因为我，她本来可以过得很幸福。是我一直追著她才结婚的。既然如此，我就必须负起责任，我从来没有想过要分开。就算我明天死去，我也会觉得因为有妻子，所以我过得很幸福。」展现了他深情的一面。

真的是新好男人的代表啊～～～～！



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